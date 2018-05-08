〈陸攻半導體〉自己的晶片自己救 傳中國成立新台幣1.4兆大基金拱半導體產業

為促進半導體產業的發展，據《華爾街日報》引述消息報導，中國計劃成立一個規模人民幣 3000 億元 (約新台幣 1.4 兆元) 的新基金，以收窄與美國及其他對手的技術差距。

《星島日報》報導，經過美國禁售中興 (0763-HK) 事件後，中國擬加快半導體產業發展。消息指出，基金將由政府背景的國家集成電路產業投資基金設立，用於改善中國設計和製造先進微處理器，和圖形處理器的能力，而具體細節仍有變動。

中國曾於 2014 年成立了一個類似的基金，當時募資人民幣 1390 億元 (約新台幣 6500 億元)，出資人主要為央企、地方國企及半導體企業。

積體電路代工企業中芯國際 (0981-HK)(SMI-US) 5 月 3 日也發佈公告，與國家積體電路基金等有關各方成立基金，基金總規模為人民幣 16.16 億元，專注於半導體及半導體相關產業的股權投資。

美國政府以國家安全為由，反對中國企業收購美國的晶片公司，並發動對中興的制裁。事件之後，中國尋求加快發展自己的半導體產業，以降低對外國科技的依賴程度。

美國前貿易官員賴恩施分析指出，中方成立新基金，可能引來美國的擔心。任何企業對某項特殊產品或產業投入這麼多錢，都會產生相當大的市場效應，此舉甚至可能造成芯片生產過剩，在全球市場供過於求，逼使晶片價格下跌，對美國和其他外國晶片製造商帶來壓力。

不過，在美國壓迫之下，中國半導體產業勢必要尋找出路，動用國家力量投入該產業將成必然趨勢。