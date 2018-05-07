第一視頻擬收購瘋狂體育﹕抓住行業機遇 佈局體育產業發展

第一視頻集團 （「第一視頻」或「集團」；股份編號﹕82.HK）擬通過收購 EASY PRIME DEVELOPMENTS LIMITED（「Easy Prime」）全部股權，從而獲得對北京瘋狂體育産業管理有限公司（「瘋狂體育」，瘋狂體育及其附屬公司為「瘋狂體育集團」）的財務及經營擁有實際控制權，並享有瘋狂體育集團的經濟權益及利益。該收購仍須待第一視頻獨立股東批准後方可作實，為此將於 2018 年 5 月 21 日（星期一）舉行股東特別大會。早前，國務院印發 46 號文，目標到 2025 年體育産業總規模超過五萬億。隨著政策的深入，體育産業在中國進入快車道，成為最火熱的産業之一。第一視頻將抓住行業機遇，通過收購瘋狂體育佈局體育産業發展。瘋狂體育是一家集研發、運營、服務於一體的互動娛樂服務商，業務涵蓋體育遊戲、彩票信息服務和體育互動直播三大板塊。



瘋狂體育憑著自身的創新能力，率先進入體育遊戲行業。不僅成功簽約成為 2017-2022 年中超聯賽官方遊戲唯一高級合作夥伴，還與中超公司聯手共同發行遊戲，並獨家運營中超遊戲中心。瘋狂體育與中超簽下了長達六年的遊戲 IP 授權，以及佈局全球的遊戲研發合作，展示了瘋狂體育對體育遊戲市場長遠健康高速發展的規劃和信心。此外，通過與 Soccer Manager 和 FROM THE BENCH S.L 等海外體育遊戲公司簽訂戰略合作，瘋狂體育還取得了歐洲 14 家豪門足球俱樂部的手遊授權以及多款手機遊戲的獨家代理權。2018 年 3 月，瘋狂體育簽約中國足協五人制超級聯賽，成為中國唯一一家囊括十一制、五人制足球最高級別職業賽事遊戲版權的企業。目前，瘋狂體育已推出的首款實時對戰手遊《實况中超》、足球經理類遊戲《中超英雄》以及與人民網棋牌聯合打造的《中超棋牌》等遊戲在中國深受球迷喜愛，引發足球手遊熱。2018 年，綫上用戶獲客成本日益高企，眾多游戲廠商紛紛將注意力轉移到綫下渠道。瘋狂體育利用中超合作夥伴的身份，在中超賽場上推出看球抽獎的活動「瘋狂搖一搖」。本賽季前 8 輪比賽，通過每輪一場活動，累計已有 20 萬人參加活動。本賽季下半程將在每場比賽均舉行此活動，如同微信之於騰訊遊戲，中超賽場成為瘋狂體育獲取用戶的專享渠道。



根據艾瑞諮詢 2017 年發佈行業研究數據，體育遊戲僅佔中國移動網絡遊戲的 1%，而美國體育遊戲佔暢銷遊戲總量的 11.7%，體育遊戲在中國仍有廣闊的發展前景和巨大的市場空間。隨著移動端遊戲在中國的迅速崛起，中國體育遊戲市場開始湧現出在全球範圍內具有一定競爭力的體育遊戲廠商。



彩票信息服務方面，雖因政策原因，目前國內不允許網絡銷售彩票，但國內 4 億彩民的熱情依舊。數據顯示，僅巴西世界盃 25 個比賽日，足球競彩的銷量就超過 123 億元人民幣。2018 年俄羅斯世界盃，瘋狂體育彩票信息服務平台《瘋狂紅單》將與懂球帝、騰訊體育、網易、新浪等多家大流量平台深度合力打造中國用戶量最大、最專業的彩票信息服務平台。數據顯示，懂球帝 APP 日活 300 萬，騰訊體育 APP 日活達到 520 萬。此外，瘋狂體育邀請前國足著名前鋒郝海東作為其「首席體驗官」，而在此之前，郝海東就是《瘋狂紅單》的足彩分析專家。除此之外，宮磊、李瑋鋒等 100 多位知名球星、足彩專家及《足球報》等專業團隊也入駐《瘋狂紅單》，為彩民提供專業的付費賽事分析、賠率數據和賽况資訊等服務。郝海東目前也是瘋狂體育的投資人之一，對於為何看好瘋狂體育，他表示：「我能看得見是，手機游戲在全世界的火爆。現在其他手游能做的這麽好，體育這個競技性最强的領域、這麽多體育用戶，怎麽可能不火。做事情要看長遠，就像你踢球必須得預判一樣。瘋狂體育這個管理團隊我瞭解，既有十幾年的互聯網運營管理人才，也有體育圈遊戲圈資深的媒體市場人才，技術團隊也很强，能做出好産品。」郝海東看重體育遊戲這個藍海賽道，而更深層次的投資預期，來自於他對足彩以及競猜的未來政策前景的看好。



而體育互動直播方面，瘋狂體育創新性地推出「直播 + 競猜」模式的體育互動直播服務，快速吸引大量用戶。在互聯網彩票停售階段，體育賽事競猜是用戶最喜歡參與的互動。瘋狂體育為用戶提供了主播陪看足球、籃球等體育賽事直播，與用戶互動競猜等服務，抓住用戶痛點，被各大應用市場推薦。



第一視頻集團主席張力軍表示：「2018 年俄羅斯世界盃將於 6 月 14 日開幕，隨著世界盃熱的升溫，競猜、足彩等也必將再次成為公衆關注的焦點。相應地，體育産業的發展也會被各界關注，這也會成為中國打造五萬億體育市場最好發展契機。作為中國體育産業中的明星企業，瘋狂體育佈局體育遊戲、彩票信息服務、體育互動直播業務，是目前頗具代表性『賽道』，一定程度代表中國體育公司在盈利方面的新的探索。第一視頻對瘋狂體育的前景非常有信心，一但此次收購成功完成，能夠與第一視頻集團的平台和業務數據基礎産生協同效應，有利於集團把握體育相關產業的市場潛力，發展『數字 + 新文娛』産業格局，從而推動集團盈利水平的正面提升。」

