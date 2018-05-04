〈陸攻半導體〉打科技貿易戰 中芯備好彈藥後 聯合國家積體電路成立基金

積體電路代工企業中芯國際 (0981-HK)(SMI-US) 昨 (3) 日發佈公告稱，與國家積體電路基金等有關各方成立基金，基金總規模為人民幣 16.16 億元，專注於半導體及半導體相關產業的股權投資。

澎湃新聞報導，根據合夥協定，國家積體電路基金出資出資人民幣 8 億元，中芯國際旗下全資子公司中芯晶圓出資人民幣 1.65 億元，聯力基金出資人民幣 6.35 億元，上海堯芯出資人民幣 1616 萬元。基金將由盈富泰克管理。

中芯國際公告稱，新基金將投資於在半導體及半導體相關產業營運的選定公司，協助中國積體電路產業生態系統加速發展，以及發掘開拓及集成產業資產的潛在商機。

中芯國際表示，公司的客戶及夥伴將受惠於有關發展，而中芯國際自身亦可享有該等投資的財務利益。

據介紹，上海堯芯為盈富泰克的海外併購基金，管理資產超過 30 億美元。上海堯芯在中國科技投資領域累積了一定的經驗並且有專門的團隊和資源，曾成功地協助多個科技企業躋身行業領導地位。

國家積體電路基金成立於 2014 年 9 月，主要透過多種途徑投資於積體電路產業的價值鏈，其中以積體電路晶片生產、晶片設計、封裝測試以及設備及材料為主。基金投資者包括國開金融有限責任公司、中國煙草總公司、北京亦莊國際投資發展有限公司、中國移動通信集團公司、上海國盛 (集團) 有限公司、北京紫光通信科技集團有限公司及華芯投資管理有限責任公司。

中芯國際是中國大陸最大的積體電路代工企業，公司主要提供 0.35 微米到 28 奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務，擁有全球化的製造和服務基地。

中芯國際在上海建有 1 座 300mm 晶圓廠和 1 座 200mm 晶圓廠；在北京建有 1 座 300mm 晶圓廠和 1 座控股的 300mm 先進製程晶圓廠；在天津和深圳各建有 1 座 200mm 晶圓廠；在江陰有 1 座控股的 300mm 凸塊加工合資廠；在義大利有 1 座控股的 200mm 晶圓廠。

中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

美國觸發中美科技貿易戰後，中芯國際動作頻頻，日前該公司宣佈分別向 2 名主要股東大唐電信科技產業及國家集成電路基金，發行優先股及永久次級可換股證券，共籌資約港幣 51.63 元，擴充產能及一般公司用途。

5 月 3 日，中芯國際收盤報港幣 10.20 元，漲幅 2.20%。今 (4) 日截至 11:54，報港幣 10.56 元或 + 3.53%。