聯發科技獲准向中興通訊出售晶片

據華爾街日報，台灣監管機構授權智慧型手機晶片供應商聯發科技 (MediaTek) 恢復向中興通訊銷售產品。一名台灣經濟部官員稱，另外幾家台灣公司仍在等待出口許可。但他未透露這些公司的名稱。

聯發科對中興通訊銷售產品事件可謂一波三折。

上個月，美國禁止中興通訊不得自美國出口任何商品、軟體或科技，任何其他個人或組織亦不得為該公司進行出口；美國國內及海外企業亦不得與中興有任何交易。

儘管諸如聯發科這種台灣公司並未被美國禁令直接覆蓋，但台灣經濟部國際貿易局於 4 月 27 日晚間在其網站上發表聲明稱，已將中興通訊、中興康訊兩家公司列入戰略性高科技貨品出口管制對象。台商出口貨品至這兩家公司，均須事先取得戰略性高科技貨品輸出許可證後，再向海關報運出口。

4 月 27 日晚間，一則「聯發科首席執行長蔡力行表示，台灣地區有關部門已要求聯發科停止向中興通訊出售晶片」的消息在網上流傳。隨後，聯發科迅速闢謠，稱「台灣有關部門並沒有要求聯發科不能對中興通訊供貨，聯發科目前沒有發布聲明，稱不能（給中興）供貨。」

4 月 28 日晨間，聯發科發又稱，依經濟部國貿局之要求，目前正積極準備相關文件，申請中興通訊的貨品出口許可證。

上述聯發科發言人表示，台灣當局已經批准了公司提交的貨品出口申請。一位台灣「經濟部」官員對此予以確認。

聯發科向中興出口的產品主要集中在晶片、Wi-Fi 模塊等相關產品。

『新聞來源／華爾街見聞』