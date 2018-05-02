龍芯胡偉武：美國若不賣晶片給中國 大量科技公司撐不了1個月

龍芯中科總裁胡偉武近期表示，美國若不賣晶片給中國，中國大量的科技公司撐不了 1 個月。但中國將建立世界第 3 大晶片生態體系，短期中興事件對中國 IT 產業造成很大壓力，但長期則利大於弊。

新浪財經報導，胡偉武表示，沒有中央處理器 (CPU)，就沒有信息產業，它就像鋼鐵產業支撐工業一樣，支撐中國的資訊產業。CPU 深入我們的生活當中，包括：手機、電鍋、洗衣機、電視、數位相機，各種工業控制系統，高鐵、電站，甚至馬路口的紅綠燈都是 CPU 控制的。所以它支撐產業的面很廣，是一個基礎性的東西，就像鋼鐵一樣。

因此，美國的晶片、CPU 不賣給中國，中國一大批企業包括可以想像得到的所有高技術企業、電子產業都得關門，而且撐不了 1 個月。

不過，據胡偉武介紹，CPU 龍芯 1 號 2001 年誕生，龍芯 2 號 2002 年面世，2009 年客戶正式對外推薦中國自主的 CPU 控制平台。2015 年，龍芯轉虧為盈，逐漸開始適應市場。2016 年研製成功的龍芯 3A3000 處理器被用在了北斗二代衛星的成功首發上。

他表示，龍芯 3 號的誕生，象徵著從上天衛星的抗輻照晶元到入地鑽井的耐高溫晶元，龍芯都已經有足夠的能力涉足國家安全設備領域的深度製造，也讓龍芯成功打開了行業領域應用的市場大門。

胡偉武說，現在主要的 IT 產業體系由 2 大生態支持，一個是英特爾＋微軟，一個是 Arm＋Andriod，中國的目標一定是建立世界上第 3 大生態體系。

對於「中興事件」，胡偉武認為，中國只要堅持自主研發的路線，再等 13 年，中國自主通訊晶片一定能走得通。在短期內，這會對中國電子資訊產業造成很大的壓力；但長期來看，這是利大於弊。