雀巢71.5億美元聯手星巴克 欲組全球咖啡“英雄聯盟”

雀巢與星巴克宣布組成全球咖啡聯盟，雀巢以71.5億美元先期款項獲星巴克産品全球營銷權。專家分析認為，全球咖啡市場競争日趨激烈，雀巢希望通過此次交易鞏固市場領先地位。

北京時間5月7日，瑞士食品巨頭雀巢與美國咖啡連鎖品牌星巴克宣布組成全球咖啡聯盟，雀巢將支付星巴克71.5億美元先期款項，交換星巴克咖啡店以外全球範圍内産品的營銷權。

此項協議僅涉及星巴克在超市出售的包裝型咖啡，如咖啡豆、速溶咖啡等零售業務，不涉及星巴克在全球的近2.8萬家咖啡門店。雀巢將獲得在全球相關渠道推廣、銷售、分銷星巴克、Seattle’s Best Coffee、星巴克臻選、茶瓦納、星巴克VIA、Torrefazione Italia袋裝咖啡和茶的權利，雀巢Nespresso和Dolce Gusto咖啡機將從明年起冠以星巴克品牌名稱。

星巴克周一表示，將利用該筆資金加速股權回購，預計該交易最遲將于2021年前體現在其每股盈利中，雀巢表示2019年每股盈利將會體現該交易。作為交易内容，雀巢將吸收500名星巴克員工，交易預計將于2018年底前完成。“通過雀巢的市場覆蓋及聲譽，這樣一個全球咖啡聯盟將把星巴克的消費體驗帶到全世界成千上萬個家庭。”星巴克首席執行官凱文強森(Kevin Johnson)表示。

對于此次交易，雀巢集團全球發言人向《財經》表示不予置評。

雀巢是全球大型綜合食品集團之一，産品覆蓋包括咖啡在内的沖泡及液體飲料、奶制品及冰淇淋、嬰幼兒奶粉、烹饪備餐、寵物産品、巧克力糖果和瓶裝水等。沖泡及液體飲料是雀巢盈利能力最強、增長最快的業務板塊，其中貢獻最大的是咖啡産品。2017年財報顯示，雀巢沖泡及液體飲料營收204億瑞士法郎，有機增長率(剔除并購、資産剝離、匯率影響後的增長)3.6%，位列七大業務板塊之首，其中銷售收入最高的是沖泡咖啡及咖啡機産品，為92.77億瑞士法郎，占比45.5%。

行業人士分析認為，目前全球咖啡市場增長穩定，雀巢購買星巴克包裝型咖啡營銷權是為了鞏固其在咖啡市場的領先地位。歐睿國際提供給《財經》的數據顯示，目前全球咖啡市場規模為830億美元，過去五年來保持了5.5%的年複合增長率，其中排名第一的雀巢市場占有率為22.6%，排名第二的是市占率9.6%的Jacobs Douwe Egberts，星巴克與Lavazza各占2.5%，位列第三。

然而，業内人士認為，雀巢的地位并非無堅不摧。“雀巢雖然是全球最大熱飲公司，其市場地位并不如從前穩固。”歐睿國際高級分析師馬修貝利向《財經》記者表示。首先，雀巢并未做到在各大市場都保持領先。例如在美國市場，占據絕對優勢的是星巴克，星巴克以13.7%的市場占有率排名第一，雀巢僅排名第五，為4.7%，仍有較大的增長空間。

在全球咖啡市場上，雀巢也面臨着激烈競争，貝利認為，這些競争者與雀巢之間的距離正逐漸縮短。近年來，全球消費行業巨頭JAB控股通過兼并主營咖啡與茶的荷蘭公司DE Master Blenders 1753及美國公司億滋國際(Mondelez International )旗下咖啡業務，創造了全球第二大咖啡巨頭JacobsDouwe Egberts，JAB同時收購了美國咖啡公司科瑞格綠山(Keurig Green Mountain)及Peet’s咖啡。其他競争者也動作頻頻，意大利咖啡巨頭Lavazza 在過去幾年内進行了一系列收購，包括法國咖啡品牌Carte Noire, 此舉幫助該公司進入全球咖啡行業三甲。

為應對行業競争，2017年以來，雀巢明顯加快了業務調整步伐。此次與星巴克達成協議是去年來雀巢第四次在咖啡領域出手，此前雀巢已控股美國精品咖啡連鎖藍瓶咖啡，收購高端有機冷萃咖啡品牌Chameleon Cold Brew，并與埃及即溶咖啡公司Caravan簽署收購協議。

雀巢在公開資料中表示，通過收購和業務調整可以為消費者提供不同形式、口味和價位的産品，迎合消費者對新式咖啡體驗的追求，也能夠幫助該公司掌握不斷湧現的新商業模式，在咖啡這一快速增長的領域繼續占據有利地位。

來源：財經網

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