瑞安房地産(00272-HK)四月份合約物業銷售額4.16億元

瑞安房地産(00272-HK)公告稱，集團2018年4月份合約物業銷售額達到人民币4.16億元，其中包括住宅物業合約銷售額人民币4.03億元和商業物業合約銷售額人民币0.13億元。

2018年4月份合約物業已出售建築面積為10,800平方米及17個車位。 集團于2018年4月份合約物業合同銷售平均價格為每平方米人民币42,100元。

2018年首4個月，累計合約物業銷售額逹到人民币20.54億元，其中包括住宅物業合約銷售額人民币20.28億元和商業物業合約銷售額人民币0.26億元。合約物業累計已出售總建築面積89,500平方米，平均售價為每平方米人民币23,000元。另外，有71個車位于2018年首四個月售出。

另外，除以上報告的合約物業銷售額，截至2018年4月30日止，集團錄得認購銷售總額為人民币93.52億元，其中認購其他資産處置額人民币31.60億元，預計將陸續于未來月份轉成正式合約物業銷售和其他資産處置。認購銷售總額的顯着增長主要來自于上海太平橋翠湖天地隽荟于四月推出的銷售。

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