【華冠投顧】美股帶動摸年線、蘋概仍在水中間

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描

近日新低價個股：

季線反轉的 1597 直得、底部震盪整理的 2448 晶電、量縮拉回測底部的 2337 旺宏、波段再出現新低的 2383 台光電、破底出量的 8069 元太

近日新高價個股：

帶量創新高的 2492 華新科、拉回整理後再創新高 2327 國巨、橫向整理突破的 3406 玉晶光、高檔再創高的 6153 嘉聯益、反轉回季線的 2456 奇力新

受到美股上漲的帶動，台股開盤盤向上，雖一度震盪修正，但尾盤買盤進場，拉抬被動元件族群，指數尾盤收高表現。不過，儘管蘋果財報、股價表現優於預期，然而台廠供應鏈的股價表現，仍舊處於空方走勢。因此，蘋果股價以及美科技類股的上漲，已無法完全有效影響台股的表現，加上指數仍在年線附近期震盪，後續季線扣抵走入低檔區，下周將是台股有機會出現多方發展的一周，若指數到下周仍無法有效成長，則後續仍有修正的疑慮。

盤面上主流仍在被動元件，包括 2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂、2456 奇力新、3090 日電貿、2478 大毅、以及 8163 達方等，由於車用市場的需求增加，而手機市場仍維持本的需求量，才會使得 MLCC 缺貨如此嚴重，股價後續預期仍有創對可能。另一個族群是光學類股，指標股 3008 大立光漲停，帶動 3406 玉晶光強勢拉線，相關族群不妨多加觀察，後續都有機會受到帶動。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。