【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋概股帶頭衝 台股上漲75點收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 72 點至 10594 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 10.91 點，電子期逆價差擴至 - 0.18 點，金融期逆價差擴至 - 2.79 點。現貨部分，三大法人賣超 14.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 251 口至 - 3158 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2164 口至 23100 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 165 口至 - 1738 口。

股神巴菲特表示第一季大舉加碼買進蘋果股票，激勵蘋果上週五大漲近 4%，也帶動美股三大指數均以大漲 1% 以上作收，激勵週一台股跳高開出，然而盤中追價力道不足使指數漲幅收斂，台積電與台塑化等權值股更是壓回至平盤之下，所幸大立光因 4 月營收優於預期強攻漲停收復 4000 元大關，加上十點過後美股電子盤以及陸股的漲幅擴大，激勵多檔權值股出現買盤進駐，終場加權指數上漲 75.54 點或 0.717%，收在 10604.91 點，成交量能 1254 億，較前一日增加 45.72 億。整體來看，週一日 K 為紅 K 帶上下影線收復年線，不過進一步觀察可發現年線附近的多空攻防戰的勝負尚未分曉，加上外資資金外流壓力未除，因此若未來國際股市未能繼續多頭漲勢，台股短線指數將呈現震盪格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 升至 1.12，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.96% 升至 13.3%，賣權平均隱含波動率由 15.91% 升至 16.18%，買賣權皆升。

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