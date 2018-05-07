【華冠投顧】林驛銘:股王亮燈，蘋果+被動元件股助攻，台股站上年線!

台北股市今日在蘋果股與被動元件強漲下，大盤加權指數收紅漲 75 點，以 10604 作收，漲幅 0.71%，成交量 1252 億元，價漲量增格局，站上年線!

上周大盤下跌 24 點，今日在蘋果股價上週五大漲下，帶動電子權值股反彈股王大立光 (3008) 飆漲停到 4000 元，鴻海 (2317) 上漲 1.5%，台積電 (2330) 漲 0.23%，可成 (2474) 漲 5.53%，在加上多頭指標被動元件族群國巨 (2327)，禾伸堂(3026) 華新科 (2492)，日電貿(3090)，信昌電(6173)，蜜望實(8043)，達方(8163) 等多檔漲停續漲情況下，使大盤指數收復年線 10603 點位置。接下來需注意外資動向，融資餘額，新台幣匯率走勢，以及量能趨勢變化，操作建議: 行情反彈震盪，沒有連續大漲，也不會連續性大跌，以短線操作為主。強勢股: 曜越 (3540) 第一季 EPS 飆 0.9 元創高，並賺贏去年上半年，Q2 亦不看淡，營收估年增雙位數，股價鎖漲停板。上銀 (2049) 4 月營收年增 5 成，續創歷史新高，漲停 433 元。保銳 (8093) 首季 EPS 0.39 元，較去年同期轉虧為盈，攻漲停 15 元，收復季線。益航 (2601) BDI 指數續上衝，後市續強，今日人氣王，股價漲停 13.3 元，創波段新高價。

台股今日雖反彈，但籌碼仍對多方不利，外資保守，類股族群輪動快速，續航力有待考察，研判大盤仍以橫向反彈以及震盪為主，漲多勿追，短線操作因應。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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