台股盤中－股王亮燈領軍蘋概發光 被動元件續強 收復年線、10600雙關

蘋果股價強勢帶動美股大漲，台股今 (7) 日也開高，蘋概股也漲聲同慶，其中，股王大立光一度強勢亮燈漲停衝上 4000 元，被動元件族群也搶眼，加上台積電、鴻海等權值股力挺，指數最高一度大漲逾百點，收復年線、10600 點等關卡。

股神巴菲特波克夏公司第 1 季大舉加碼蘋果股票，使蘋果上周五大漲近 4%，連動到台股，股王大立光 4 月營收 34.67 億元，優於預期，5 月營運表現可望優於 4 月，主要是受惠部分客戶加單，激勵股價向上攻堅，盤中一度觸及漲停 4000 元。

其他蘋概股，如可成首季營收首次突破 200 億元大關，稅後純益達也創歷年同期新高，股價今日也強漲 3%，宸鴻、美律上漲 2% 以上，南亞科也漲近 1%。

量大強勢股還有被動元件族群，受到外資點名在漲價循環帶動下，國巨基本面佳，今日股價早盤創新高達 740 元、漲幅逾 9%，其他如禾伸堂、奇力新、華新科、日電貿、信昌電與美磊漲幅也都在 4% 以上。

中美貿易戰火尚未停歇，金融股備受外資青睞，成為資金的避風港灣，其中國泰金、富邦金盤中漲幅近 1%。

不過，台積電董事長張忠謀擔憂美中貿易戰，將會殃及蘋果供應鏈，台積電小漲開出後翻黑。

整體來說，台股今天雖然反彈，但是，台股 4 月下跌 2.4%，且外資 4 月賣超台股約新台幣 800 億元，多數資金並未停泊在外國人新台幣存款帳戶，而是直接匯出，今天收盤除了要關注收復年線，也要關注外資操作，待外資回流，才是重啟多頭時，否則短線都只能視為跌深反彈。