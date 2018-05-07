【大慶證券】投顧盤前－指數量縮整理  盤面個股表現



◆盤勢分析

上週五美四大指數同步上漲，受惠蘋果股價創新高，帶動科技股大舉走揚，其中以費半上漲 2.31% 居冠。美國週五公布就業數據，4 月新增就業 16.4 萬人，低於預估的新增 19.5 萬人，另外平均每小時工資僅上升 0.15%，也不如預估的上升 0.2%，在數據公布後美元指數漲多拉回，就業數據是聯準會貨幣政策參考的重要數據，因此為市場觀察升息力道的指標之一，近期美元指數漲勢較強，一舉突破整理區間站上 92 之上，使外資轉趨積極調節亞幣，但美元指數在美數據不如預期的情況下，可能回測 10 日線，也就是 92 的位置，亞幣短線上調節壓力有望減緩。

上週五台股維持弱勢整理，指數量縮震盪，終場小漲 15 點收在 10529 點，成交量 1208 億。外資現貨再賣 32 億，4 月來共計賣超 1024 億，在外資持續調節下，指數反彈無力，在年線位置量縮整理，近期除了遭外資調節外，時間進入 5 月報稅季，加上電子股淡季干擾，研判現階段指數上漲空間不大，在外資調節結束前，台股在年線附近震盪的時間恐拉長。

觀察盤面，類股輪動態勢不變，被動元件類股在中國最大鋁質電解電容廠艾華宣布漲價下，帶動禾伸堂、凱美一舉攻上漲停，其他像是奇力新、國巨、智寶… 等也普遍上漲，另外隨著比特幣價位重返 9500 美元之上，相關概念股如撼訊、創意… 等也有表現，反觀先前強勢的生技族群，出現補跌現象，包含中裕、邦特… 等均收在平盤之下，短線漲多免不了修正，不過多數仍維持強多格局，在跌破重要支撐前，直至 7 月生技月前應都仍有表現空間。另外隨著 4 月營收與第一季財報陸續公布，營運表現佳的類股陸續浮出檯面，如財報表現亮眼的碩禾、宜鼎、艾訊等，近期走勢均逆勢走強。在盤面動盪之際，股票的基本面價值將更為重要，產業展望佳、第二季進入旺季的族群，短線上都有機會加入輪動，相關指標可參考矽晶圓、被動元件、食品、遊戲、生技、汽車零組件、蘋概股、水泥等。

