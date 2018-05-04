【豐銀投顧】世紀賭局─賭景氣繼續擴張？高檔回調？

◆盤勢分析

美股近期在盤中震盪開始加劇，顯見金融市場風險又開始增加，以現在筆者的看法，美股正在進行盤頭運動，從趨勢面來看，還是以延續「空頭要翻多，必見前高過」的論點來檢視趨勢的走法，雖然對於技術面的跌幅滿足有一定的看法，卻是處於小心求證的過程，至少到目前為止看法沒有改變，美股的低點還沒有出現，尤其是費半指數的弱勢發展更是筆者觀察的重點，台積電、高通、博通股價走勢都已經出現翻空走勢，上游晶片對未來展望都保守看待，其它的科技股怎麼可能景氣是偏多？

短線看起來在低檔的，從長線的角度來看卻是漫步在雲端，美股就是如此的型態，從美國的 ISM 製造業指數創下 9 個月以來的新低來看，美股回調的確還沒有到底，這個領先指標幾乎是領先美股約一個季度見高，而製造業指數反應的是最真實的景氣數字，4 月請加 @ozo5468n 公佈出來的數字是下滑的，而其中可見到下游的需求不振來自於原料成本的上升以及庫存的堆積，再對照回台積電、穩懋在法說會當中提到的需求減緩的問題，似乎在美國的 ISM 製造業指數的細項中獲得驗證，而美國景氣擴張也已經創下美國有史以來第二長的擴張期，來到這裡似乎以各主要經濟體的 PMI 指數來看都已經進入景氣回調的環境，也因此在基本面變差的狀況中，要股市逆勢上漲就有點強 "市場" 所難！另外，新興市場近期因為美元升值所導致貨幣重貶出現了股、匯、債三殺的局面，似乎也有點 97 亞洲金融風暴的影子，金融市場沒有新鮮事，只是觸發的事件有所不同，但量價線型結構都是不斷地重覆，現在新興市場面臨被美元割韭菜的風險，台股更是首當其衝，瘋狂賣超的外資，何時停歇？

按技術面跌幅滿足來計算，若是國際趨勢並沒有逆轉空方架構，則不排除台股會來踩地板，如果搞不好，地板踩穿了！就跟筆者先前文章所提的一樣，量先價行永遠是市場中不變的準則，永遠有人比你早知道！但量價關係卻可以跟早知道的人同步，避開市場風險，一個月以前筆者說的時候，台股還有 10900 點甚至市場傳出要再過前高，現在呢？年線都跌破了！電子股跌翻了！趨勢的改變是緩慢而容易發現的！只是你永遠都不相信！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

