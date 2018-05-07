◆盤勢分析

1. 美國勞工部公布，4 月新增就業 16.4 萬人，低於分析師預估的新增 19.5 萬人。平均每小時工資僅上升 0.15%，預估為上升 0.2%。4 月失業率下降至 3.9%，創 18 年低點。巴菲特於第一季買進蘋果股票 7500 萬股，蘋果股價大幅上漲。上週五美股上漲，漲幅介於 1.28 至 2.31％，美股四大指數近期區間震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮搭配上攻量能大於 20 日均量較有助築底反彈。

（2）均線：支撐為 10,300-10,400 點，壓力為月線至季線。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值低於 20，短線整理，有機會反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 04/26 低點之上並站回 10 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4. 經濟部國貿局對國內半導體廠出貨中興零組件的管制令，燒到 DRAM 產業。台灣最大記憶體晶片製造商南亞科證實，已接獲官方要求出貨中興通訊須先經過申請並通過核准才能放行的通知，該公司短期內出貨中興將受影響。長線仍須觀察記憶體產業供需對價格的影響。

5. 被動元件積層陶瓷電容（MLCC）廠華新科（2492）4 月營收衝破 31 億元，改寫歷史新高，年增率逼近九成。法人預估第 2 季營收將站上 90 億元大關，再寫歷史新高，每股稅後純益有機會比上季倍增。被動元件產品價格趨勢預估 2018 年仍將向上。

6. 台股上市櫃企業去年狂賺 2.2 兆元，根據各公司股利政策，預計配發現金股利上看 1.3 兆元，雙創新高；外資篤定奪下至少 5,000 億元現金股利。且台泥等股利大咖尚未公布股利，外資今年極有機會豪取超過 5,500 億元現金股利。可開始佈局高殖利率股。

7. 今年大陸 IC 設計業者異軍突起，包括專攻加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）的比特大陸、華為旗下手機晶片設計廠海思、以及正式推出人工智慧（AI）加速運算晶片的寒武紀等三強出線，晶圓代工龍頭台積電（2330）通吃 16 奈米及 7 奈米等先進製程代工訂單，成為最大受惠者。大陸市場成為台積電營運成長的另一主要動力來源。

