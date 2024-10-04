日首相石破茂：將全面推進對中國「戰略互惠關係」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-04 22:11

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日本新任首相石破茂 4 日發表就任後的首次施政演說，談及備受關注的對華關係，他稱將全面推進對中國「戰略互惠關係」，在所有層面保持溝通。

石破茂表示，中國不斷加強嘗試單方面改變東海和南海現狀，上月亦發生在華日本兒童被襲擊致死事件，絕對不能忽視。他烈要求中方採取負責任行動，包括就各種問題展開對話，針對共同課題進行合作，通過雙方努力構建具建設性的穩定關係，並將推進日中韓三國機制。

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此前，石破茂當選自民黨總裁並接任首相後，10 月 1 日中國國家主席習近平向其發出賀電，表示希望日方與中國相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

石破茂還提到，今天的烏克蘭，有可能就是明天的東亞，有意加強日美同盟的威懾力和應對能力，但未談及他選舉時提出的「亞洲版北約」構想。