假如小米市值達到千億美元 有望晉升至A股總市值前十

小米公司當屬近年來發展最為迅速的企業。然而，作為超級獨角獸的小米，其上市的方式以及上市的地點，無疑備受市場各方的高度關註。就在今年5月3日，小米正式在港交所提交上市申請。換言之，如果此次小米成功上市，那麽將會成為港交所「同股不同權」的第一股。據悉，小米可能先完成港股上市，而後再以CDR的形式回歸至內地市場，而後實現兩地上市的目標。

不過，對於當前的小米公司而言，在港交所提交上市的申請，實際上也把主要精力放在港股上市身上。至於內地市場，雖然有CDR新規助力，但因技術、政策等因素的不成熟，可能仍需等待後續的回歸上市過程。

對於一家超級獨角獸企業，其定價估值以及相對應的市值水平就頗顯關鍵，而這也將會影響到未來發行上市的獨角獸企業表現。與此同時，從《2017年中國獨角獸企業發展報告》的資料顯示，2017年超級獨角獸企業數量為10家，而估值高達3353億美元，其中就包括了小米公司，而當時小米的估值為460億美元。

時下，隨著小米公司在港交所提交了上市的申請，實際上對於小米的潛在市值也不斷引起市場的高度熱議。但是從目前市場的預測來看，小米公司的估值應該不低於700億美元，而港股IPO之後乃至未來以CDR的方式回歸至內地市場後，小米公司的市值水平可能達到千億美元乃至超過千億美元的水平。

實際上，對於小米公司的股票市值與最終定價估值，一方面取決於市場對小米公司的認可度與炒作熱情；另一方面則取決於小米公司的上市定位是什麽，究竟是定位硬件，還是定位於新零售，抑或是定位互聯網等，而不同的定位模式往往也會對其最終估值與市值構成不可小覷的影響。

假如小米公司的股票市值可以達到千億美元以上，那麽這將會是一個標志性的事件。確實，縱觀目前A股市場總市值排名前列的上市公司情況，超過萬億市值的上市公司有6家，分別是工商銀行、建設銀行、中國石油、農業銀行、中國銀行以及中國平安。如果小米公司市值破千億美元，那麽將意味著小米公司的市值有望晉升至A股市場總市值規模的前十名位置。

實際上，從《2017年中國獨角獸企業發展報告》中顯示，小米公司的估值水平還是處於螞蟻金服、滴滴出行之後。然而，若小米公司最終得到成功上市，甚至實現兩地市場的發行上市，那麽其股票市值將會給其它尚未上市的超級獨角獸企業打開了空間。或許，對於未來的A股市場以及港股市場，我們也可能會看到不少市值千億美元的超級獨角獸身影。

作為港交所「同股不同權」的第一股，小米公司赴港上市確實具有不一般的影響意義。隨著小米公司的成功上市，未來有望逐漸激發其余獨角獸，尤其是超級獨角獸企業的上市熱情。不過，對於這些企業的估值與潛在市值規模龐大，在其上市之際，更需要充分考慮市場自身的風險承受能力，否則對市場而言，還是一個不少的融資壓力。

責任編輯：依然

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