國資委：央企要在重點產業瓶頸和核心技術研發上攻關國資委：央企要在重點產業瓶頸和核心技術研發上攻關

中國證券網訊 記者5日從國資委獲悉，5月4日，國資委主任肖亞慶主持召開主任辦公會議，研究中央企業提高關鍵核心技術自主創新能力工作。

會議指出，中央企業是國民經濟的重要支柱，是黨和國家事業發展的重要物質基礎和政治基礎，要自覺承擔起黨和國家賦予的使命和責任，在提高我國關鍵核心技術創新能力中起到頂梁柱作用。要切實增強責任感、緊迫感，大力發揚航天精神、石油精神，在重點產業瓶頸和關鍵核心技術研發上加快攻關，努力取得實實在在的成果。要圍繞做強做優做大國有資本，培育具有全球競爭力的世界一流企業的目標，集中力量攻克“卡脖子”問題。

會議指出，中央企業開展關鍵核心技術自主創新具有良好基礎，取得了一大批具有世界先進水平的標志性重大創新成果，要凝心聚力投入新一輪關鍵核心技術攻關，不斷實現更多突破，取得更大成績，作出更大貢獻。要積極為中央企業突破關鍵核心技術創造良好環境，加強組織領導和統籌協調，加大考核、分配、人才等方面支持力度，發揮協同優勢，加快實施一批自主創新重大項目和工程。

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