熱門股─外資連2賣 TPK探底壓力大

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 4 月營收 66.43 億元，月增 9.3%，年增 2.3%，累計前 4 月營收 274.96 億元，年減 1.48%；法說會預警，第 2 季營收季減 2 成，本業恐虧損，多家外資調降評等及目標價；統計外資連績兩天賣超宸鴻，周五收跌 4.07%，探底壓力仍在。

宸鴻第 1 季表現符合預期，第 1 季合併營收 208.5 億元，年減 2.6%，季減 36.6%；營業毛利 12.3 億元，與去年同期相當，季減 44.3%，營業毛利率由上季 6.7% 降至 5.9%，主因產能利用率下降所造成；稅後純益 6800 萬元，季減 88.49%，年減 88.96%，每股純益 0.17 元。

宸鴻預警第 2 季本業恐將虧損，法說會後多家外資保守看待，給予中立評等且調降目標價，其中亞系外資由 113 元大降至 64 元；美系外資重申「中立」評等，目標價由 85 元調降至 75 元；日系外資重申「中立」評等，目標價由 99 元降調至 70 元。

外資調降目標價，且已兩個交易日賣超宸鴻，周五外資賣超擴大到 1097 張，投信及自營商也是賣超，合計三大法人賣超 1190 張，股價周五一度下探至 59.6 元，寫下去年 2 月以來的低點價位，終場收 61.2 元。