上銀Q1法說周四登場 市場聚焦營運展望與海外擴廠進度

工具機大廠上銀 (2049-TW) 將於周四 (10 日) 召開法說，除將公布首季財報，並說明第 2 季展望外，預期法人將聚焦上銀在日韓等海外地區擴廠進度，及下半年即將試量產的電動車關鍵次系統「轉向器」。

受惠自動化需求暢旺，上銀第 1 季合併營收 65.52 億元，年增逾 5 成，並持續改寫單季營收新猷，表現優於市場預期，而財報也將於周四的法說會上公布，法人預估，上銀首季每股稅後純益有機會超過 3 元水準。

另一方面，法人指出，上銀今年出貨供不應求，首度要求客戶預先支付 3 成訂金，此舉不僅能降低線性移動零組件的重複下單風險，也顯示工具機產業訂單動能持續強勁。

此外，上銀攻日多年有成，除了近年來成功打入日本市場外，近期更與日本三菱電機展開「工廠自動化整合方案」策略合作，以三菱電機的高階 CNC 控制器，搭配大銀微系統的直驅馬達與上銀科技的 C 軸與 AC 軸，雙方未來將共同拓展中國市場。

上銀去年受惠工具機產業需求熱絡，全年營收寫新猷、達 211.65 億元，獲利也創 2012 年以來新高，稅後純益達 27.38 億元，全年賺將近 1 個股本，每股稅後純益 9.77 元，較 2016 年大增超過 1 倍之多。