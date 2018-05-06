〈觀察〉離岸風電題材退燒 靜待6月啟動競價重新點燃

經濟部於 4 月 30 日公布離岸風電遴選結果，先前漲勢兇猛的風電概念股，大多在遴選放榜後，陷入漲多回檔格局，紛紛吐回先前部分漲幅，風電概念股題材就此暫歇，不過，6 月啟動競價階段後，可留意概念股是否能再掀一波漲聲。

離岸風電遴選結果出爐，上緯投控 (3708-TW) 雖在第一階段取得「2020 年完工併聯」遴選配額，但在第二階段卻全數落選，出乎市場預期，加上後續第 1 季財報公布，每股虧損 0.47 元，使上緯漲多回檔越趨激烈，苦吞 3 根跌停，若以 3 月底起漲點計算，截至 5 月 4 日為止，已吐回超過 7 成漲幅。

世紀鋼 (9958-TW) 也不遑多讓，今年以來，股價從年初的 21.2 元，一路翻倍飆漲至 92.5 元，在遴選結果公布後，同樣陷入漲多修正局面，連吞 2 根跌停，截至 5 月 4 日為止，也已吐回超過一半的漲幅。

除上緯及世紀鋼外，包括中鋼 (2013-TW)、新光鋼 (9958-TW)、亞力 (1514-TW)、華城 (1519-TW)、台船 (2208-TW) 等，股價表現也不如先前強勁，走勢相對疲弱，風電概念股耀眼的光芒逐漸退燒。

在離岸風場遴選告一段落後，靠政策主導「想像題材」所支撐的風電概念股，也只得暫時黯然退場，且待 6 月啟動競價階段，相關概念股整理沈澱後，或許無法再續前高，但可觀察是否有機會再掀一波漲聲。