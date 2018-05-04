雲南水務(06839-HK)就徐聞縣PPP項目成立合資公司

雲南水務(06839-HK)公布，於2018年5月4日(交易時段後)，公司、廣東一新及中都工程設計訂立合資協議，據此，合資協議的訂約方同意於中國廣東省湛江市徐聞縣成立合資公司，註冊資本為人民幣3.8億元，其中，公司出資3.793億元、廣東一新出資60萬元、中都工程設計出資10萬元。

根據合資協議的條款，合資公司將由公司、廣東一新及中都工程設計分別擁有99.82%、0.16%及0.02%權益。合資公司將負責徐聞縣PPP項目的投資、融資、建設及運營維護業務。

合資公司的經營範圍為城鎮和農村汙水處理廠及配套管網等汙水處理項目的投資、融資、勘察設計、建設及運營維護。上述經營範圍須獲得工商登記部門的最終審批。

董事認為，PPP項目的實施可為集團帶來進一步拓展廣東省市場業務、提高盈利能力、加強對廣東省環保行業的影響力及實現跨地區發展的良好機會。集團將以PPP項目為戰略點，充分利用資金及技術優勢，繼續於中國廣東省內拓展環保項目，增強集團的盈利能力。

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