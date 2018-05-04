中國首季跨境資本續凈流入 全年經常帳收支將在合理區間--外管局

中國國家外匯管理局周五表示，一季度中國國際收支保持基本平衡，首季跨境資本延續去年二季度以來的凈流入態勢，預計全年經常帳戶收支仍將保持在合理區間。

外管局網站新聞稿指出，經常帳戶呈現逆差，非儲備性質的金融賬戶呈現順差，儲備資產增加，總體來看，未來國際收支總體平衡的基礎依然堅實。

「我國經常帳戶呈現逆差，主要受季節性因素及貨物進口增長較快影響，」外管局新聞發言人稱，外國來華直接投資增長較快，境外投資者繼續看好中國經濟發展前景。

外管局公布的一季度國際收支平衡表初步數據顯示，當季中國經常帳戶逆差282億美元，其中，國際收支口徑的貨物貿易順差534億美元，同比下降35%。

分別看一季度貨物出口和進口，貨物出口5,296億美元，同比增長11%；貨物進口4,762億美元，同比增長21%。進口增長快於出口增長推動中國貨物貿易更趨平衡，且受年初假日因素影響，一季度貨物貿易差額一般為當年低值，預計全年經常帳戶收支仍將保持在合理區間。

外管局數據並顯示，一季度資本和金融賬戶順差282億美元，其中，資本賬戶逆差1億美元，非儲備性質的金融賬戶順差545億美元，儲備資產增加262億美元。

一季度，直接投資呈現凈流入502億美元，同比增長3倍，在構成上，對外直接投資凈流出181億美元，同比下降12%；外國來華直接投資凈流入682億美元，同比增長1.1倍。

當季中國儲備資產繼續增長，國際收支趨向自主平衡。一季度，中國儲備資產因國際收支交易增加262億美元，其中，外匯儲備增加266億美元，2017年同期為減少25億美元。

中國首季結售匯逆差規模同比縮水逾五成，配合央行外匯占款連三月小增，顯示在中美貿易摩擦及美聯儲加息背景下，中國跨境資金流動仍保持相對平穩態勢，為後期擴大開放和匯率改革提供保障。

國家外管局此前公布，2017年經常帳戶順差1,649億美元，與國內生產總值(GDP)的比例為1.3%，仍保持在合理區間。2018年，中國國際收支將延續基本平衡格局，經常帳戶順差維持在合理水平，跨境資本流動保持總體穩定。

(路透北京5月4日)

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