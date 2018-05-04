匯豐控股(00005-HK):最快下周開始回購股份

匯豐控股(00005-HK)5月4日公佈2018年一季度業績，集團行政總裁范寧(John Flint)和財務董事Iain Mackay分別召開分析師電話會議和記者電話會議，解答業績問題。

匯豐控股2018年再安排額度20億美元的股分回購計劃，管理層解釋集團業務發展主要來原有業務自然增長，可以有資金用於回購股份；而回購行動最快於下周展開，並於8月底左右完結。被問及會否增持於上海的合資業務權益，管理層指現階段屬過早談論。

期間亞洲業務稅前利潤表現強勁，他們表示無論是零售銀行、財富管理、商業銀行等都有良好業績表現。而香港的淨息差情況持續改善，競爭環境略有緩和。歐洲尤其是英國業務持續增長，匯豐控股於英國的市場佔有率，由2016年的5.9%提升至2018年第一季的6.2%。然而北美業務則環比盈轉虧，錄得虧損5.96億美元，管理層解釋，這涉及兩宗美國官司費用，若扣除此項因素，北美業務應為盈利。

匯豐繼續投資於資訊科技，以提升與客戶的溝通效率，並捕捉未來的市場機遇；匯豐控股每年用於科技的營運開支達50億美元，而過去兩年半投資於科技和數碼應用的金額累計達25億美元。

匯豐銀行9年來首次上調美元儲蓄存款戶口利率至0.1%，管理層解釋過去2、3個季度，息差情況有所改善，環球交易量輕微上升，價格有改善，因此作出是次調升。另外，於一季度集團的普通股東權益年回報率為7.5%，管理層維持2018年達10%的目標。

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