台股盤後－台積電一夫當關 被動再吹漲風 小漲15點周K線連3黑

台股今 (4) 日盤勢相當沉悶，在國際股市沒有特別趨勢下，包括生技及風電持續見到賣壓湧現，所幸台積電一夫當關，出現跌深反彈，加上被動族群也由電容廠帶動，支撐指數多數時間仍在平盤之上整理，尾盤雖遇電子權值股又有賣壓，但終場仍小漲 15.19 點，以 10529.37 點作收，成交值 1192.34 億元。周線下跌 24.06 點，K 線連 3 黑。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對疲弱，終場下跌 1.12 點，以 147.83 點作收，成交值 316.69 億元。周線小漲 0.36 點，K 線收紅中止連 2 黑。

台股類股今天呈現跌略多於漲，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 2.8%，半導體、電子零組件等漲幅也超過 1%，食品、水泥、資訊服務、電子通路、塑膠、其他電子等也均收紅。

至於下跌類股則以紡纖跌幅最重，電機機械、汽車、生醫、化學生醫、化學、貿易百貨、造紙、其他類、金融、橡膠、光電、觀光、玻陶、航運、油電燃氣、鋼鐵、建材營造、通信網路、電腦設備等也均收黑。

台積電今天終於回神，成為支撐台股的中流砥柱，加上鴻海也持續守穩 80 元大關，雖然未能成功闖關 81 元，但全場均在平盤之上。至於股王大立光則是陷入整理，儘管早盤一度翻紅，但是中場後隨即翻黑。

被動元件也繼續見到買盤湧入，尤其當鋁質電容又傳出漲價消息後，市場資金推升凱美強攻漲停，禾伸堂更在尾盤也亮燈漲停，國巨及華新科也持續走揚，另外奇力新、美磊、大毅、佳邦、鈞寶、信昌電、九豪、立敦、智寶、金山電、立隆電等也漲逾 1%。

蘋概股則由題材股帶動，其中傳出將獨家生產蘋果 LCP 天線的嘉聯益，續漲逾 5%，玉晶光、日月光控股、達方、台達電、台郡等權值股也均收紅。

風電概念股則是續弱，世紀鋼及上緯投控繼續跌停，台船、恒耀、亞力、中鋼構、永冠 - KY、華城、中鼎、東元、中興電等也均收黑。

生技股也出現賣壓湧現，包括和康生、合富 - KY、康聯 - KY、生展、雙美、承業醫、杏輝、盛弘、神隆、基亞等也跌逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天明顯是靠權值股撐盤，尤其是台積電及鴻海，雙雙出現近期少見相對抗跌的走勢，至於中小型股則是相對偏弱，不過尾盤部分電子權值股也出現賣壓，多少壓抑了指數漲幅，至於下周將是 4 月營收及第 1 季財報的密集公布期，企業數字的好壞，也將直接影響台股走勢。