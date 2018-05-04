台股盤中—台積電等權值股反彈無力拉抬 多空拉鋸暫守10500點

台股今 (4) 日在台積電與鴻海等權值股領軍反彈下，指數開高震盪，受到國泰金與富邦金等金融族群走勢疲弱影響，指數拉回平盤附近上下震盪，所幸還能守在 10500 點整數關卡之上，力拚站回年線，大盤預估成交量能 1280 億元。

台股指數今日上漲 2.27 點、以 10516.45 點開出，盤中最低 10500.97 點，最高為 10516.45 點；櫃買市場今日以 149.12 點開出，盤中最高來到 149.69 點，最低為 147.51 點。

從蘋概三雄表現來看，台積電在外資連續賣超 8 天後，股價止跌反彈，小漲 0.2%、來到 221 元；鴻海為三雄中表現相對強勢者，盤中漲幅逾 0.6%，成功守穩 80 元關卡、來到 80.6 元；大立光表現較弱勢，欲上檔壓力拉回，股價開高震盪走低，盤中跌幅逾 0.5%，來到 3665 元。

被動元件受到中國最大鋁質電解電容廠艾華近日宣布調漲售價 8%，將掀起第三波漲價潮，帶動國巨、智寶、日電貿、立隆電、華新科、奇力新等被動元件族群盤中勁揚逾 2%，凱美表現最強勢，盤中強攻漲停鎖住，而禾伸堂 (3026-TW) 也有超過 5% 的漲幅。

凱美相關權證。資料來源：鉅亨網整理

比特幣概念股也在最新報價上看 1 萬美元帶動下，表現相對大盤強勢，華義直奔漲停，映泰、撼訊與創意等均守在紅盤之上。

先前漲多的風力發電概念股持續遭到賣壓空襲，世紀鋼開盤即打入跌停價 53.4 元；上緯投控持續下挫，盤中不敵賣壓，打入跌停價 110.5 元；台船也下跌逾 4%；相對抗跌的則包括新光鋼、中鋼與大亞等。

以族群來看，電纜族群最為強勢，上漲逾 1.2%，其次為電子零組件與半導體族群，表現最為弱勢的紡織、機電族群；櫃買市場則以電零與紡織族群表現最佳，上漲逾 0.2%，其次為光電與遊戲族群，最為弱勢的為生醫族群。

法人指出，指數又回到年線以下整理，季線與半年線呈現交叉，短線內除非美股大幅勁揚，否則指數走勢趨於保守，目前看大盤能否在受惠業績題材的個股帶動下，成功站回年線。