三大法人合賣119億元 外資又見逾百億賣超 鴻海遭砍3萬張

台股今 (3) 日受到美國將維持升息動作，終場大跌 104.63 點，以 10514.18 點作收，再度跌破年線，三大法人部分，外資及陸資大賣 108.03 億元，外資自營商買超 0.29 億元，投信賣超 0.98 億元，自營商自行賣超 1.55 億元，自營商避險賣超 8.83 億元，合計三大法人賣超 119.4 億元。其中鴻海更遭外資大賣 3 萬張，也是連續 27 天賣超續最長賣超紀錄。

期貨部分，三大法人則是轉為偏空，外資減碼多單 2807 口，淨部位多單又跌破 3 萬口大關，來到 27924 口；投信回補空單 119 口，淨部位空單來到 25365 口；自營商加碼空單 859 口，淨部位空單來到 4290 口，合計三大法人加碼空單 3547 口，淨部位轉為空單 1731 口。

外資今天繼續賣超電子權值股，而且賣壓還持續擴大，雖然台積電的賣超張數略較昨天縮減，不過鴻海卻承受外資沉重賣壓，單日遭賣 3 萬張，是近 3 個月以來單日最大賣壓，至於股王大立光卻逆勢連 3 天獲外資加碼。

另外友達、華邦電、宏碁、旺宏、聯電、仁寶、台達電、廣達、光寶科、聯發科等，外資賣超張數也都超過 3000 張。

值得注意的是，金融股今天也成外資提款標的，台新金、玉山金、永豐金、合庫金、華南金、兆豐金、中信金、第一金、富邦金、國泰金等也都遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 8 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名新光金，買超張數 10232 張，第 2 名嘉聯益，買超張數 9588 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，買超張數 8706 張，第 4 名開發金，買超 4340 張，第 5 名亞泥，買超 4290 張，6 到 10 名依序為，元大金，買超 4253 張；台泥，買超 4148 張；智邦，買超 3944 張；群創，買超 3294 張；南亞科；買超 3057 張。

外資集中市場賣超第 1 名為鴻海，賣超張數 30020 張，第 2 名友達，賣超 14130 張，第 3 名華邦電，賣超 12082 張，第 4 名台積電，賣超 9537 張，第 5 名宏碁，賣超 7780 張。6 到 10 名依序為，中鋼，賣超 7705 張；旺宏，賣超 6809 張；統一，賣超 6807 張；聯電，賣超 6654 張；台新金，賣超 6495 張。

法人表示，美國升息態度不變，外資資金回流壓力大增，權值股就成被提款的標的，因此今日外資賣超前 10 名全是權值股，整體來看，外資偏空心態不變，對指數是很大的壓力，不過隨著時間越來越接近 520，政府基金及官股銀行預料仍是後續主要的承接買盤，指數走勢不確定性增加。