財政部及早安排撥付中央財政專項扶貧資金1060.95億

據財政部4日消息，2018年，中央財政預算安排補助地方財政專項扶貧資金1060.95億元，比2017年同口徑增加200億元。為便于各地及早安排資金，加快脫貧攻堅步伐，近日，財政部安排撥付中央財政專項扶貧資金322.64億元。加上2017年10月提前下達的738.31億元，截至4月底，2018年中央財政補助地方專項扶貧資金1060.95億元已全部撥付完成，比上年提早了近兩個月，為各地加快預算執行進度、打好精準脫貧攻堅戰創造了有利條件。

2018年，財政部認真貫徹落實習近平總書記關于“三個新增”的重要指示精神和國務院扶貧開發領導小組的有關工作部署，將新增安排的200億元資金全部用于支持深度貧困地區脫貧攻堅。其中，安排120億元新增資金用于支持“三區三州”脫貧攻堅，并明确除中央財政安排給“三區三州”的新增資金外，“三區三州”所在省份要按照不低于2017年的資金規模，保障“三區三州”投入力度;其他省份也要統籌安排資金，加大對深度貧困地區脫貧攻堅的支持力度。

財政部要求，各地財政部門要按照國務院有關文件精神，積極支持832個國家扶貧開發工作重點縣和連片特困地區縣統籌整合使用資金，資金使用要與脫貧成效緊密挂鈎。同時，要進一步加快資金撥付進度，強化資金監管，因地制宜鞏固脫貧成效，确保脫貧質量，切實提高資金使用效益。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)