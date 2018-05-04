2017年微信直接帶動信息消費2097億元 小程序帶動就業達104萬

中國信通院産規研究所正式發布《2017微信經濟社會影響力研究》報告顯示，2017年，微信直接帶動信息消費2097億元，自2014年以來年均增長超30%;拉動流量消費1911億(是2014年的2.2倍)，拉動行業流量收入達34%;微信覆蓋出行、餐飲、購物、酒店旅遊等消費場景，帶動傳統消費3339億元;帶動社會就業規模達2030萬人，四年來翻了一番。 報告顯示，2017年，中國數字經濟規模達到27.2萬億元，同比名義增長率超20.3%，占國内生産總值比重達到32.9%，對其貢獻達55%，成為帶動經濟增長的核心動力。微信作為用戶規模破10億的國民級應用，覆蓋了規模龐大的用戶，聚合了豐富的服務和内容，對經濟和社會影響力日益增強。

信息消費是促進數字經濟快速發展的力量源泉。據統計，2017年我國信息消費總額達4.5萬億元，占最終消費支出的10%，預計2020年達6萬億元，年均增長率超11%，拉動相關領域産出達15萬億元。而7年來，微信數字生態創新發展，與各對象廣泛連接，與各行業深度融合，拉動信息消費規模持續擴大。

據測算，2017年微信直接拉動信息消費規模達到2097億元，相當于同期我國信息消費總規模的4.7%。微信拉動信息消費，自2014年以來年均增長超30%，高出我國信息消費平均增速12.8個百分點。

首先，微信成為拉動流量消費的重要驅動力。随着智能手機的快速普及，網絡能力的不斷提升，數字内容快速拉動流量消費。2017年，用戶通過微信使用的流量占到用戶總流量的34%，明顯高于國外同類産品。數據顯示，Facebook在北美地區拉動的綜合數據流量占比14.1%，在拉美地區占比23.6%。

另外，近年來，微信與電信運營企業深度合作，創新流量經營模式，推出定制化套餐“騰訊大王卡”、豐富多樣的定向流量包等系列舉措，帶動行業數據流量消費，助推提速降費。據測算，2017年微信帶動的流量消費達1911億元，是2014年的2.2倍，年均增長率超30%。

在信息消費之外，微信還大大助力傳統消費。

報告指出，微信覆蓋出行、餐飲、購物、酒店旅遊等消費場景，推動互聯網、人工智能、大數據等技術與實體經濟融合，助力傳統消費領域升級，促進效率提升，成本降低，消費體驗改善。據測算，在生活、娛樂、交通出行等方面，微信帶動傳統消費3339億元，同比增長22.2%。并且，社會就業持續帶動。

就業是最大的民生。微信依托平台效應，不斷提供更多的直接就業崗位的同時，還協同生態圈共赢發展，創造間接就業機會。微信以新形式服務于就業創業，推動個人通過網絡平台與市場連接，實現個人市場價值，釋放了大衆創業和萬衆創新的巨大潛能，帶動社會整體就業。據測算，2017年微信帶動社會就業規模達2030萬人，較2014年翻一番，其中直接就業496萬人，間接就業1534萬人。

而且，小程序和企業微信成為帶動就業增長的強大動力。随着小程序的推出，微信數字生態持續壯大，第三方開發者快速增長。據測算，2017年小程序帶動就業達104萬，其中直接就業達38萬。同時，企業微信快速發展，已滲透50個行業，注冊企業超150萬，帶動就業超550萬。

記者注意到，微信支付也是報告的一大亮點。報告指出，微信支付依托公衆号與跨境支付能力，為用戶跨境消費提供更好的支付體驗，成為連接用戶與境外商家的新方式。

據調查，超80%的出國用戶使用過微信支付，90%的使用者認為出國消費，使用微信支付更便捷。2017年，微信支付在日本、英國、法國、德國等國以及香港等地區不斷推廣，快速布局全球支付業務。目前，微信支付跨境業務已登陸包括香港、澳門、台灣、日本、韓國等在内的20個境外國家和地區，支持12種外币直接結算，覆蓋了購物、酒店、餐飲等多個領域。以日本為例，2017年微信支付在日本接入的商家品牌增加了20倍，門店數增加了35倍，下半年單日交易金額的峰值較年初峰值增長了60倍，典型商家微信支付比例已超20%。

來源：中國證券網

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