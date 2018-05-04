HSBC第一季稅前盈餘下跌4% 營收略增 將回購20億美元股票

以資產計的歐洲最大銀行 HSBC (HSBA-UK) (HSBC-US) (0005-HK) 周五 (4 日) 公布財報，2018 年第一季稅前盈餘下降 4%。

其最新一季稅前盈餘從一年前的 49.61 億美元下降至 47.55 億美元。與此同時，該銀行本季營收從去年的 129.93 億美元成長到 137.1 億美元。

該銀行表示，將計劃執行庫藏股回購高達 20 億美元的股票，而今年僅計畫回購一次。

HSBC 預期將繼續保持獲利成長。DBS Vickers 研究總監 Ivan Li 曾預計該行在財富管理業務和香港利率調升的推動下，2018 年前三個月的稅前盈餘年增成長 15%。

「我認為跡象顯示，它們的利潤率應該會恢復，特別是在香港，因為近期 HIBOR 走高。」Li 周五在該銀行發表業績之前表示。

HIBOR (香港銀行同業拆款利率) 是香港銀行的基準利率。該指標追踪美國的利率，並且近幾個月來一直在攀升。

總部設在倫敦的 HSBC 是以亞洲為業務重點的銀行，也是香港抵押貸款市場最大的貸款機構之一。

Li 說：「香港利率會對它們產生多少好處值得細細觀察。」「它的同行中國銀行香港分行上月底已經公布了相當不錯的當季業績，預計匯豐銀行的表現會更好，甚至更好一些。」