〈2018投資雷達〉HSBC 2018看好能漲8~10%的貨幣明星是...

FX168 財經今 (22) 日報導，匯豐銀行 (HSBC) 美國外匯策略負責人 Daragh Maher(21 日) 表示，隨著貨幣政策的轉變，未來一年澳幣、紐幣、挪威克朗和瑞典克朗料將上漲 8% 至 10%，同時美元將表現溫和，新興市場的貨幣展望積極。

報導指出， Daragh Maher 接受採訪時稱，當前已經不再需要應急貨幣政策了，就業和大宗商品價格已經回升。那些將退出刺激政策的國家的貨幣將上漲，比如澳大利亞、新西蘭、挪威和瑞典的貨幣。

根據匯豐銀行的預測，澳幣 / 美元 2018 年底料在 0.84(目前約 0.77)，紐元 / 美元料在 0.75(目前約 0.70)，歐元 / 挪威克朗料在 9.10(目前約 9.95)，歐元 / 瑞典克朗料在 9.2(目前約 9.97)。

據報導， Daragh Maher 也指出，由於美元溫和，美國聯準會升息步伐漸進，大宗商品價格上漲以及中國經濟增長前景好轉，明年新興市場的展望積極。人民幣、印度盧比、印尼盾、俄羅斯盧布、阿根廷比索、巴西雷亞爾、智利比索以及中歐和東歐貨幣的吸引力將增強。

隨著 2017 年終將至，美元勢將創 14 年來表現最差的一年。但美元中期前景已經變得較華爾街許多人士消化的更為積極。這是因為預期美國聯準會 2018 年將升息，且美國稅改計劃或多或少能帶來一些益處。

主要發達國家貨幣方面，匯豐預計 2018 年美元 / 日元將跌至 108(目前約 113)，英鎊 / 美元 2018 年底料跌至 1.26(目前基金 1.34)，歐元 / 美元明後兩年料升至 1.20(目前不到 1.19)。