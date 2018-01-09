HSBC、渣打、UBS如何看2018的亞股市場

信報財經新聞今 (9) 日報導，滙豐私人銀行表示，維持對全球股票、美元企業債券、新興市場主要貨幣債券持偏高比重配置，並聚焦亞洲。 渣打投資策略部副董事林嘉文則認為，美國聯準會緩慢升息有利新興市場債券需求，而美國 10 年期國債債息料徘徊 2.5%，今年以新興市場美元政府債、亞洲美元企業債較理想，兩者在美國升息環境下債息回報仍不俗。

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，經過 2017 年的強勁反彈後，很多投資者擔心股市估值過高，但她認為股票指數屢創新高並非保持觀望的理由，預期股票牛市會在今年延續，而全球股市今年表現將勝全球債券；渣打則看好亞股，尤其中國、南韓市場，板塊方面則籲看好科技股和受惠升息周期的金融股。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師林世康則表示，瑞銀在 2018 年的亞股表現有 4 個觀點。包括，(1) 盈利增長趨勢有望延續，估值倍數可能溫和擴大；(2) 科技行業的部分周期性利好因素可能減弱，但結構性主題依然看好；(3) 東南亞地區方面，表現落後的印尼和泰國，以及銀行和消費品行業可能會迎頭趕上；(4) 重點關注即將舉行大選的國家的基礎設施和消費品類股。

滙豐私人銀行預計，在中國及印度的穩健增長帶動下，亞洲 (日本以外) 今明年 GDP 增長預測將達至 6% 及 6.2%，遠高於全球生產總值平均增長。中國的下一個五年計劃，以可持續發展及增長質量為重點，中國的結構轉型應可成為亞洲經濟增長及投資信心的穩定力量。

滙豐私人銀行表示，亞洲國家是中國增長回穩及經濟轉型的受惠者，預計中國今年 GDP 增長保持在 6.7%；明年 GDP 則增長 6.9%，而中國的工業升級為機電設備帶來強勁需求，刺激日本、南韓、台灣以至亞洲區內的貿易。