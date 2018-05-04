羅尤美：風險意識抬頭 多空策略型基金崛起

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，全球早有不少機構法人把對沖策略納入資產配置的一環，以穩固整體績效表現，對沖策略一旦以共同基金的形式進行交易，即市場所稱的另類資產基金，其透明度與流動性更高，也漸漸激起個人投資者進入該領域的意願及興趣。

羅尤美表示，提到對沖，一般投資人多會和神秘複雜劃上等號，或是聯想到高波動性，其實對沖基金策略多元，造就其投資回報也能廣納非傳統型，使投資組合內各類資產相關性偏低，得以有效降低單一事件所帶來的波動干擾。

羅尤美指出，傳統認知上，多認為對沖策略的積極管理模式過於傾向冒險，但其本質反而更專注低波動下的資產增值，特別是在波動增溫環境中，觀察其資產規模，從 1990 年代的 380 億美元，到 2017 年已增長到 3.2 兆美元，儼然已逐漸受到市場主流重視。

相較傳統形式參與對沖策略的低流動性與投資組合透明度不足，以另類資產基金的方式納入對沖策略，不但可在每個交易日進行交易，同時透明度相對較高，相關費用也較傳統對沖基金來的更低。

羅尤美說，另類資產基金與傳統對沖基金的法規限制也多有不同，例如在盧森堡，另類資產基金必須遵守與盧森堡註冊之共同基金相同的規範，並且需充分揭露訊息，但傳統對沖基金則不需要，因此，集合流動性、靈活性和透明度等多元優勢，成為投資人進行資產配置時的另一項利器。

全球股市多頭續航進入第十年，各主要股市累積不小漲幅，向上仍有空間但相對承壓也頗重。今年以來，升息、美中貿易戰、地緣政治等議題籠罩下，股債市場波動頻繁，投資人處於多元的金融商品與交易環境，享有更大報酬機會也可能承擔同等可觀的風險，在既有的股債資產中，納入另類資產的對沖投資策略，將有助於強化分散的效果。

羅尤美指出，另類資產的對沖投資策略在台灣也慢慢獲得投資者關注，這類型的多空策略型基金有別於傳統股票或債券投資，而是採取多空雙向配置，並且輔以衍生性金融商品操作，達到管控波動風險、追求長期資產增值機會的目標，廣泛納入股票對沖、債券相對價值、事件驅動、全球宏觀等四大對沖策略，為投資人趨吉避凶，更精準掌握股、債、外匯等相關多元資產的潛力。