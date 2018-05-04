4月非農報告前瞻：就業崗位成長與失業率改善 但薪資成長有限

週五 (4 日) 美國勞工部將公佈 4 月的非農就業報告，分析師指出，除了非農就業崗位變化和失業率之外，投資者將聚焦薪資成長數據，其表現與經濟表現和通膨息息相關，進而影響聯準會 (Fed) 的升息步伐。

聯準會決策聲明對美元影響

過去幾周美元一直在享受強勁的需求，因為地緣政治擔憂消退和總體經濟數據穩健復甦，使投資者認為今年聯準會有望進行 4 次升息。然而，聯準會在 5 月的決策聲明中，對通膨的形容加入「對稱性 (symmetric)」這個字眼。

根據聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的聲明，「以 12 個月為基準的通膨，可望在中期接近委員會對稱性的 2% 目標」。市場普遍認為「對稱性」這個說法，代表著如果通膨超出 2% 的目標，聯準會不一定會有升息的回應，此聲明使美元多頭者失望。

過去半年美元指數的走勢 (資料來源: MarketWatch)

通膨與就業數字對升息的影響

聯準會根據通膨與就業數字做出升息的決策，美國就業數字在這幾個月表現良好，失業率在過去 3 年維持穩定，薪資成長代表著通膨壓力上升，所以薪資變化將對是否升息有決定性的影響，進而影響美元走勢。

非農報告數字預測

財經網站 FXStreet 報導，預計美國 4 月非農就業崗位將增加 19.4 萬個崗位，高於前期的 10.3 萬。預期失業率將從之前的 4.1％下降至 4.0％。然而關鍵的 12 月平均每小時工資年率預期將維持在 2.7% 成長，月份方面，平均每小時工資預期上漲 0.2%，低於前期 0.3% 的表現。

藍：美國非農新增就葉人數 紅：每小時薪資年增率 圖片來源：Fred

非農前瞻指標，且素有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 4 月新增就業人數為 20.4 萬人，高於預期的 20 萬人。不過，薪資數據並不令人興奮，在 2018 年的第 1 季，非農業部門的單位勞動力成本上漲 2.7％，低於市場預期的 2.9%。

整體來說，4 月份非農就業報告提振美元漲勢的可能性很低，如果工資增長符合預期，那麼殖利率和股市的反應，將對美元走勢有更多影響。