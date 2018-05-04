〈美中貿易談判〉川普推文想見習近平 或年底的APCE和G20峰會有「習川會」

中美貿易談判今 (4) 日進入第二天，雙方至昨 (3) 日晚間均沒有公布進一步細節。美國總統川普在 Twitter 上稱，美方代表團尋求就公平的貿易環境協商。中國外交部表示，希望雙方能夠取得互利共贏的成果。中國學者認為，如能防止貿易戰直接爆發，就是此次談判的最大成果，因時間緊迫，這次磋商或會達成「過渡性方案」的安排。

為期 2 天的中美貿易磋商昨 (3) 日登場，中美雙方至昨晚均沒公布進一步細節，有熟悉中美貿易談判的消息人士對香港《明報》表示，有關結果最遲今 (4) 日下午會公布，但未知是否有聯合聲明或備忘錄，還是中美各自通報。

川普昨日亦在 Twitter 推文稱，「我們偉大的財貿團隊正在中國，尋求就公平的貿易環境協商。我期待在不遠的將來與習近平主席見面，我們將保持良好關係！」

目前中美兩國並無公布元首會晤的計劃，但 2 人至少會在年底的亞太經合組織 (APEC) 領導人會議和二十國集團 (G20) 峰會上見面。

中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會上表示，歡迎美方代表團來華就中美經貿問題磋商，「談，我們是歡迎的，但這必須是基於平等和相互尊重基礎上的磋商，結果應該是互利共贏的。 」

官媒新華社昨天也發表評論稱，姆努欽訪華為貿易摩擦帶來轉機，但談判要「有誠意」、「有原則」、「講規矩」，中國不會在「強買強賣」下屈服。

上海市國際貿易學會會長、上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠認為，之前中美兩國劍拔弩張的情况已告一段落，「該硬的已經硬了」。中央社引述黃建忠表示，由於談判準備時間較緊迫，加上中國現實條件上不可能對美方要求照單全收，因此應該會以「過渡性方案」安排。

中通社引述對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉認為，防止貿易戰直接爆發或是此次談判的最大成果，若能達成，則可為雙方留出更多時間展開進一步談判。

「中美之間的共同訴求很明顯，只是在細節方面存在分歧，如貿易政策、產業政策等」屠新泉說﹕「但這些細節問題不是兩天內就能協商解決的，所以此次談判應是先在大方向上達成一致，在此基礎上，今後再就技術問題具體磋商。」

香港《文匯報》援引外界分析，中美簽訂突破性協議的可能性微乎其微，不過可能會使貿易爭端不再升級。若中國同意採取一些短期措施，可能讓美國推遲作出加徵關稅的決定。

清華大學國家金融研究院院長朱民接受《星島日報》採訪時表示，中美雙方應以談判來解決問題，貿易爭端由美方挑起，美方代表團應展現誠意。

他指出，貿易有爭端是正常的，傳統而言是通過世界貿易組織 (WTO) 的仲裁機制來解決，但這次美方單方面提出制裁，不是國際通用的方式，也無助問題的解決。

朱民認為，中美之間的貿易相互依存度很高，製造業也形成了全球產業鏈，因此中美貿易戰對兩國的經濟影響很大，也破壞了全球產業鏈。

他警告，中美貿易戰也可能推高美國國內商品價格，引起通貨膨脹，當通膨水平上升，美國聯準會 (Fed) 就會被迫多次、快速升息，對市場造成很大波動。

光證資管首席經濟學家徐高分析認為，中美貿易戰的發酵將阻礙中國過剩儲蓄向美國的流動，收緊美國的供給瓶頸，推升美國的價格和利率。貿易戰如果持續下去，中國的耐受力會強於美國。