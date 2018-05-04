人民幣中間價4日報6.3521 升值211點

新浪財經訊 5 月 4 日，人民幣中間價報 6.3521，上一交易日中間價報 6.3732，升值 211 點。

全球匯市

美元指數延續了近期的升勢並於 5 月 1 日昇破 92 整數關口。北京時間 5 月 3 日凌晨，美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在 1.5%-1.75% 不變，並發表貨幣政策聲明。美聯儲政策聲明中顯示，美國通脹水平正接近美聯儲 2% 的通脹目標，重申漸進加息，刪除了 “經濟前景有所增強” 的措辭。不過 3 月核心 PCE 同比大增 1.9%，逼近 2% 的目標值，這也使得美聯儲 6 月加息概率逼近 100%。

由於美國經濟數據相較於主要經濟體表現更加強勁，使得市場預計美聯儲將比其他主要央行更快速收緊貨幣政策，因此美國和主要經濟體之間利差擴大，增加了美元的吸引力。另外，美國的經濟數據仍相對強勁。其第二季度 GDP 增速為 2.8%，遠遠高於趨勢水平，成為美元的另一關鍵驅動因素。

美國財長姆努欽於週四、週五和中國進行貿易對話，將討論貿易不均衡、知識產權、合資技術和合資企業的問題。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。

人民幣匯率穩定基調沒變

有分析人士指出，近年來中國總體穩中向好、貨幣政策穩健中性，經濟增長的內生動力及質量效益不斷提高。同時，隨著中國產品競爭力的提高以及與世界經濟融合程度的加深，人民幣國際化也加速推進。在此背景下，儘管目前中美之間貿易摩擦升溫，但中國既不打算、也沒必要通過人民幣貶值來尋求所謂的 “出口優勢”。因此，人民幣匯率在合理區間內雙向波動的基調不會改變。

貿易摩擦影響有限

對於中國是否會通過貨幣政策的手段來應對中美貿易問題，易綱表示，中國的貨幣政策主要是依據國內經濟綜合考量，是服務實體經濟的。

“我們的貨幣政策以及外匯市場現在運行的很好。目前外匯市場是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、實行有管理的浮動匯率制度。中國人民銀行在過去的相當長一段時間內沒有進行過外匯干預。目前的外匯市場可以很好地服務個人和企業，也可以讓中國及外國公司方便地進行貿易和投資。” 易綱強調。

關於人民幣匯率問題，海關總署新聞發言人黃頌平表示，在世界經濟復甦仍存在較多不確定因素的背景下，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，有利於企業穩定匯率預期，促進外貿平穩發展。為此，中國相關部門正在不斷擴大跨境貿易和投資領域人民幣結算工作，幫助企業增強應對匯率風險的能力。

周宇認為，一方面，面對貿易摩擦，中國始終堅持自由貿易和互利共贏，不可能在匯率方面主動升級矛盾；另一方面，即使做最壞打算，如果中國貿易順差因貿易摩擦而大幅減少，形成了人民幣貶值壓力，其在一定程度上抵消美國單方面提高關稅影響也是被動出現的，而非中國主動尋求貶值的結果。

貨幣政策依然穩健

對於不久前推出定向降準的原因，央行表示，當前我國小微企業仍面臨融資難、融資貴的問題，通過適當降低法定存款準備金率置換一部分央行借貸資金，可以進一步增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構，同時適當釋放增量資金。同時，央行也強調 “穩健中性的貨幣政策取向保持不變”。

實際上，“穩” 依然是市場各方對於人民幣匯率的主流判斷。

工銀國際首席經濟學家程實指出，人民幣對一籃子貨幣有效匯率的內在穩定並未動搖，這源於匯率形成機制逐步完善、匯率預期根本扭轉、經濟基本面穩健。目前，人民幣對其他金磚國家、拉美和中東地區的國家以及澳大利亞等國貨幣的匯率影響力已經有所顯現。內生穩定性的增強為人民幣發展成潛在的 “錨貨幣” 奠定了基礎。

中金公司首席經濟學家梁紅認為，財政和貨幣政策不宜過快收緊。她指出，財政和貨幣政策過快收緊的結果，往往與 “降槓桿” 的長期目標事與願違。我們認為，週期調節層面，貨幣和財政政策均有一些 “穩預期” 的政策空間。政治局會議明確提出要堅持積極的財政政策取向不變，保持貨幣政策穩健中性，注重 “引導預期”。同時，會議重提降低融資成本。我們看來，週期調節方面，貨幣和財政政策均有 “穩預期” 的迴旋餘地——

貨幣政策有進一步降準的空間，同時在非標回表壓力下可能考慮適當加大貸款額度。

財政政策有加大支出並消減 “盈餘” 的空間。財政盈餘的有效盤活也有助於貨幣供應的企穩回升。

亞洲金融合作協會秘書長楊再平認為，作為第二大經濟體、第一大貿易國，中國的 GDP 佔全球 15% 以上，貿易占全球 11% 以上，淨國際投資頭寸也佔全球 11% 以上，但人民幣在全球外匯交易總量中僅佔 2% 左右，在全球外匯儲備佔比剛過 1%，這種不對稱不平衡構成了人民幣國際化的根本動能。

專家指出，中國保持 “穩健中性” 的貨幣政策，既是中國經濟、貿易等相對綜合國力增長的客觀需要，也是世界經濟再平衡的客觀需要。

央行是否會主動採取措施抬高中美利差

業內人士指出，中國央行是否跟進調高再融資利率 “抬高” 中美利差，一方面取決於人民幣是否出現過度貶值，另一方面需評估當前中美利差收窄是否引發資本跨境流動出現一邊倒流出跡象。

人民幣匯率在過去一個月中美利差持續收窄期間並未出現過度下跌，資本跨境流動也趨於平穩均衡，令央行主動採取措施抬高中美利差的機率降低。

新聞來源：新浪財經