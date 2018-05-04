紐約匯市─交易員思索Fed政策計畫 美元進行整理

美元週四交易限於狹幅之內，聯準會 (Fed) 週三公布政策聲明後，投資人今日思索近來錯綜的經濟數據。

週三，美國央行決議維持利率不變，一如預期。匯市對美國央行決策，反應溫和。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數報 92.495，少有反應。週三，該指數小幅上揚，觸及 12 月底以來高點。

歐元上漲至 1.1977 美元，週三尾盤報 1.1950。英鎊則小幅下跌至 1.3572 美元，週三尾盤報 1.3575。

Fed 於會後聲明中說，通貨膨脹與核心通貨膨脹均接近央行的 2% 目標。因該聲明並未改變對 Fed 今年升息次數的預期，美元進行整理。投資人預期 Fed 今年將升息三次，包括 3 月升息的一次。

歐洲央行近來透過振興措施，推升通貨膨脹。但通貨膨脹轉弱，可能讓央行今年不致縮減購債計畫。

週四，投資人將注意北京的發展。美國與中國官員今日在北京討論關稅與其他貿易問題。近幾個月，擔憂該全球前二大經濟體貿易衝突，對金融市場造成了衝擊。

週五，美國將公布 4 月就業報告，為投資人所重視。若工資數據有所意外，可能影響匯市走勢。

經濟數據方面，美國公布上週初次申請失業金人數增加 2000 人至 21.1 萬人，預估為 22.5 萬人。

美國 3 月貿易赤字下降 15% 至 490 億美元，創六個月低點。但貿易赤字下降，可能僅屬暫時。2018 年，美國貿易赤字恐仍超過去年水平。