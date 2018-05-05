美股盤中─巴菲特大買蘋果股票 支撑道瓊上漲逾230點

美國股市週五中場上漲，華爾街未在意沉悶的就業報告數據，蘋果股價上漲帶動了大盤走高。

股市開盤後，道瓊下跌逾 100 點。隨後因著名投資人巴菲特透露，他於第一季買進蘋果股票 7500 萬股，蘋果股價上漲 3.6%，帶動道瓊反彈上揚逾 230 點。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數上漲 238.45 點或 1.00% 至 24168.60。

Nasdaq 指數上漲 95.44 點或 1.35% 至 7183.81。

S&P 500 指數上漲 24.73 點或 0.95% 至 2654.74。

美國勞工部公布，4 月新增就業 16.4 萬人，低於分析師預估的新增 19.5 萬人。平均每小時工資僅上升 0.15%，預估為上升 0.2%。

但政府公布 4 月失業率下降至 3.9%，創 18 年低點。

分析師說，股市開盤有賣壓，讓人意外。新增就業雖然偏低，每小時工資亦讓人失望，但工作機會並未減少，3 月新增就業數據還往上修正。

聯準會 (Fed) 密切注意每小時工資數據，做為通貨膨脹指標。每小時工資上升約 2.7%，高於經濟復甦速度，但仍低於 Fed 的目標。

但分析師說，每小時工資數據低於目標的幅度並不大，不足以消除 Fed 積極升息的擔憂。

儘管週五的就業報告數據不佳，但因巴菲特透露，他於第一季買進蘋果股票 7500 萬股，進一步加碼該科技大廠，蘋果股價大幅上漲。

巴菲特於週五接受 CNBC 訪問時說，「我們在第一季，買進的股票遠多過賣出的股票。」

美國代表團將持續在中國進行貿易協商。財政部長梅努欽週五說，目前為止，美國代表團與中國的會談偏向正面。但要改變中國的貿易政策，則不太可能。

華爾街日報一位中國籍記者說，美國要求中國，在 2020 年底前，至少減少貿易盈餘 2000 億美元。