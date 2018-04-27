美股逢低買進已過去 高波動率及縮表讓投資人變謹慎

逢低買進 (buy the dip) 曾經是這輪美股牛市最流行的策略，不過在 2018 年，似乎已經不再是投資人的選擇。

據《Market Watch》報導，過去幾周內，投資人利用股價下跌時增持的情況已經減少。與 2017 年相比，當時股市難得見到 3% 以上的拉回，相形之下，現在美股正處於 10 年來最長的修正期間。

投資人不願進入市場，暗示著人們認為現在少有便宜貨。即使近期的公司財報表現出色，好幾支股票都遠遠勝過分析師預期，但人們戒慎恐懼，反映出來的就是成交量偏低。另一方面，公司財報有一點壞消息時，投資人反而迫不及待拋售股票。

美股的波動性這兩年完全不同 (圖表取自 Market Watch)

美股 2 月初的急速修正，首先觸發了投資人戒心，當時擔憂的是通膨加劇。隨後股市有所反彈，但新的憂慮再起，包括貿易戰升溫、科技股疲軟，以及債券殖利率攀高，帶來了近期的下挫，波動率在這段期間也居高不下。

Charles Schwab 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 指出，第二波的回調真正殺死了「逢低買進」的心態，改變了一切。人們意識到高波動率不是短期的現象，已經變成了新常態。

當前另一個打擊股市的因素，是債券殖利率的攀高，這與美國聯準會的決策有關。聯準會先前寬鬆政策帶來利率下降，投資股市比固定收益更具優勢，但隨著每個月 100 億美元的漸進加速縮表，支持股市的環境已經改變。

Boston Partners 全球市場研究主管 Michael Mullaney 表示，在失去聯準會多年支持的情況下，逢低買入的心態自然減弱，人們必須比以前更謹慎，重新評估股票相對於其他資產的吸引力。

Mullaney 說，與此同時，債券也表現不佳，投資人不願買股債，最終就會緊抱現金觀望。