歐洲經濟前景一片光明？歐盟警告美國兩大威脅

歐盟領導層預計本地區經濟增長保持強勁，但警告面臨美國貿易保護主義和經濟過熱的風險。

當地時間 5 月 3 日本周四，歐盟委員會公布了 2018 年春季經濟預測，稱 2017 年歐盟和歐元區的經濟增速超出預期，達到創十年新高的 2.4%，2018 年料將依舊強勁增長，但 2019 年增長將略微放緩，預計增速分別為 2.3% 和 2.0%。

歐盟委員會稱，失業率持續下降，現在大約處在本世紀經濟危機前的水平。預計 2018 年和 2019 年失業率將分別從 2017 年的 7.6% 降至 7.1% 和 6.7%。雖然 2018 年第一季 CPI 通膨疲軟，但此後幾個季度將回升，預計 2018 年和 2019 年 CPI 將分別為 1.7% 和 1.8%。

歐盟委員會認為，成員國在公共部門融資方面總體改善。得益於經濟增長強勁和低利率，2018 年將不會有任何一個成員國的預算赤字與 GDP 之比超過 3%。

雖然看好今明兩年經濟表現，但歐盟委員會仍明確指出，上述預測面臨的風險已經增加，金融市場波動可能成為較持久的特徵，增加了不確定性，其特別提到來自美國的兩大風險：

「美國政府親周期的財政刺激料將促進短期增長，但增加了經濟過熱的風險，帶來了美國利率回升速度可能超過當前預期的風險。」

「貿易保護主義升級給全球經濟前景造成明確的負面風險。」

歐盟委員會稱，上述風險相互影響，由於歐元區自身的開放性，一旦這些「風險成為現實，歐元區將尤其不堪一擊。」

歐盟委員會主管經濟與金融事務、稅收和海關的委員 Pierre Moscovici 雖然沒有點名美國，但也明確指出：

歐盟「這種瑰麗前景的最大風險是保護主義，絕不能讓它成為新常態，那將只會傷害我們最需要保護的（歐盟）公民。」

歐盟官員發出上述警告以前，美國時間 4 月 30 日晚，川普在臨時豁免將近到期的最後關頭決定，將給予歐盟等一些貿易夥伴的鋼鋁關稅臨時豁免推遲到 6 月 1 日再做決定。臨時豁免原定於 5 月 1 日到期。

歐盟委員會 5 月 1 日發布新聞稿稱，美國的決定延長了市場的不確定性，這已經影響到商業決策。他們認為，歐盟應該獲得永久豁免，因為美國無法以國家安全為由來合理化其行為。

歐盟官員認為，美國使用國家安全為由掩蓋了其在 WTO 原則下非法的保護主義行為。他們稱，28 個歐盟成員國中的 22 個同時是北大西洋公約組織的盟國，並在遏制扭曲全球貿易行動方面擁有共同利益。

同在 5 月 1 日，美國商務部部長羅斯表示，鋼鋁關稅豁免延期一個月源於美歐就緩解貿易緊張的討論取得了一定成效的結果，但他強硬表示，美國沒有「向歐盟提供長期延期」的意圖，如果允許歐洲在不做出讓步的情況下豁免關稅，將「違背整個目的」。

次日，歐盟委員會主席容克表示，在與美國談判的過程中，歐盟不會接受威脅，以換取永久豁免美國對其徵收鋼鐵和鋁關稅。

容克稱：「我想重申呼籲，讓這項豁免變得無條件和永久。 我們認為，美國的措施不能以國家安全為由辯解。」

目前，美方希望與歐盟的談判能側重汽車關稅。

歐盟是美國最大的商品貿易夥伴，去年貿易總額高達 7000 億美元。川普總統不滿美國對歐盟貿易逆差達 1510 億美元，認為歐盟對美國的汽車關稅尤其不公平。川普總統要求削減歐盟對美國汽車 10% 的關稅，以減少美國與歐盟的貿易赤字。

此前，歐盟官員積極爭取豁免。上周，德法兩國領導人分別訪美，但都未能如願獲得美方豁免的公開承諾。上周日，德國總理默克爾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

『新聞來源／華爾街見聞』