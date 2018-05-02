白宮稱川普延長對歐盟加墨實施鋼鋁關稅豁免至6/1 台日未列入

外電報導，白宮發布最新新聞稿指出，美國政府將延後對歐盟、墨西哥和加拿大實施鋼鋁關稅，以利敲定最後交易。不過，台灣和日本則未能列入暫時豁免名單中。白宮 30 日深夜發布新聞稿中說，川普已和與澳洲、阿根廷和巴西達成原則性協議，細節「不久會敲定」。美國對歐盟、加拿大、墨西哥的豁免期也將延長一個月至 6/1，將與這些國家繼續協商。「所有這些協商中，川普政府著重於以可制裁進口，防止轉運並保護國家安全的配額辦法。這些協議凸顯川普政府的成功戰略，與盟國達成公平的結果，以保護國家安全，並解決鋼鐵和鋁工業面臨的全球挑戰。」



川普以外國進口鋼鋁材傷害國安利益為由，3 月全面實施鋼鋁各 25% 和 10% 的關稅。不過，他給予歐盟和上述五個國家暫時豁免，讓美國貿易代表萊特希澤和爭取永久豁免的國家繼續協商到 4 月底，此期限於 5 月 1 日到期。



川普政府催促各國接受鋼鋁進口配額制。美國 3 月給予韓國豁免，即因韓國接受銷美鋼品降到 2015 年至 2017 年平均銷量 70% 的配額。與此同時，川普政府 3 月已開始對中國、日本、印度、台灣實施鋼鋁關稅。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』