歐盟委員會主席容克：不會在威脅下與美國商討貿易條款

歐盟委員會主席容克周三表示，在與美國談判的過程中，歐盟不會接受威脅，以換取永久豁免美國對其徵收鋼鐵和鋁關稅。

歐盟官員表示，不清楚美國政府想要什麼。此前，美國總統川普已將歐盟的臨時關稅豁免延長到了 6 月 1 日。

容克向歐洲議會表示：「我想重申呼籲，讓這項豁免變得無條件和永久。 我們認為，美國的措施不能以國家安全為由辯解。」

他表示：「我們將繼續與美國談判，但我們拒絕在威脅下進行談判。」

美東時間 4 月 30 日晚，美國白宮稱，川普總統決定推遲對歐盟、加拿大、墨西哥關稅問題作出決定至 6 月 1 日；與阿根廷、澳洲以及巴西達成原則性協議。

歐盟委員會周二發布新聞稿稱，美國的決定延長了市場的不確定性，這已經影響到商業決策。他們認為，歐盟應該獲得永久豁免，因為美國無法以國家安全為由來合理化其行為。

美國總統川普 3 月 8 日宣布，由於進口鋼材和鋁產品危害美國國家安全，將對進口鋼材和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。

歐盟官員認為，美國使用國家安全為由掩蓋了其在 WTO 原則下非法的保護主義行為。他們稱，28 個歐盟成員國中的 22 個同時是北大西洋公約組織的盟國，並在遏制扭曲全球貿易行動方面擁有共同利益。

目前，美方希望與歐盟的談判能側重汽車關稅。

歐盟是美國最大的商品貿易夥伴，去年貿易總額高達 7000 億美元。川普總統不滿美國對歐盟貿易逆差達 1510 億美元，認為歐盟對美國的汽車關稅尤其不公平。川普總統要求削減歐盟對美國汽車 10% 的關稅，以減少美國與歐盟的貿易赤字。

在此問題上，德國歐盟專員 Günther Oettinger 曾公開表示了憤怒，「沒有理由要從美國弄輛車到德國來。」

此前，歐盟官員積極爭取豁免。上周，德法兩國領導人分別訪美，但都未能如願獲得美方豁免的公開承諾。上周日，德國總理默克爾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

『新聞來源／華爾街見聞』