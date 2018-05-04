稅改助推 美國大型上市公司有望實現2011年以來最佳季度盈利

第一季，美國大型上市公司的利潤有所上升，而稅改後更低的稅率是主要推手。今年第一季，200 家美國大型上市公司報告的利潤增長中，有超過一半是稅改的貢獻。

稅改正將標普 500 指數公司的利潤推至新高。根據路透的數據，總體而言，標普 500 指數公司第一季稅後利潤預計將年增率增長 25.3％。這將標誌著每股盈利連續七個季度增長，並創下七年多來最強勁的增長。

去年，川普政府推動稅改，將稅率從 35％降至 21％。這不僅降低了企業的稅率，同時提振了公司的稅前利潤。根據湯森路透的數據，第一季，標準普爾 500 指數的稅前利潤預計將增長 12.1％。

此外，湯森路透的數據顯示，標準普爾 500 的收入預計將比去年同期增長 8.3％，創下 2011 年年底以來的最快速度以及連續第七個季度增長。

在利潤增長方面，能源、科技和金融公司表現亮眼，增長超過 30％。其次是材料和工業領域的公司，利潤平均增長高於 25％。房地產業增長較為緩慢，每股盈利增長 2.7％。而消費品行業增長 13％。

許多公司選擇將稅改所帶來的利益返還給投資者。第一季，標普 500 上市公司的股票庫藏股金額比 2017 年第第四季增長 50％以上，比 2017 年第第一季增長了 67%。

瑞銀股票分析師 Keith Parker 此前預計，到今年年底，標普 500 指數將達到 3150 點，這比周一收盤價高 13%。Parker 認為，這主要得益於川普的減稅政策及股票庫藏股，這兩大因素對 2018 年非 GAAP 準則下 EPS 增長的貢獻超過一半。

摩根大通此前曾預計，到今年年底，標普 500 成分企業的股票庫藏股規模將達到創紀錄的 8420 億美元，比去年增長 51%。

『新聞來源／華爾街見聞』