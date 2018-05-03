宏達電釋出邀請函 傳U12+旗艦機5/23亮相

三星、Sony、LG、華為、OPPO、小米、vivo 等手機品牌新機陸續上市，宏達電 (2498-TW) 新旗艦機終於也要亮相了，今 (3) 日釋出邀請函，預告 5 月 23 日將發表新品，從圖片上的內部零件可以看到有 4 顆鏡頭，市場推測應是傳聞中的 U12+。

近期中國手機品牌新機陸續在台發表及開賣，包括華為 P20、vivo X21 先後開賣，下周還有 OPPO R15 上市發表會、小米台灣春季新品發布會將在台灣舉辦，小米 MIX 2S、紅米 Note 5 即將登台上市，面對非蘋陣營的新機大戰，宏達電也釋出邀請函，市場推測應該就是新旗艦要發表了。

根據目前流傳的規格，宏達電 U12 + 為 6 吋 Super LCD 螢幕，搭載 18:9 全螢幕，Qualcomm Snapdragon 845，前後都是雙鏡頭， 前置 800 萬畫素雙鏡頭，後置則是 1200 萬畫素及 1600 萬畫素雙鏡頭，版本分成 4GB RAM / 64GB ROM、6GB RAM / 128GB ROM，Edge Sense 側框啟動功能將新增更多功能。

宏達電今年再請出五月天擔任代言人，阿信在 4 月 27 日前往宏達電新店總部參觀，董事長王雪紅親自接待，市場猜測，隨著新旗艦推出日期的逼近，可能有一些進一步的合作規劃，但宏達電則是不對外透露新旗艦的相關消息。