〈亞太電總座初登板〉建構物聯網商模 黃南仁：結合鴻海資源帶廠商到國外打仗

亞太電 (3682-TW) 總經理黃南仁今 (3) 日針對物聯網的布局指出，早在 2 年前就發起成立物聯網聯盟，透過鴻海 (2317-TW) 集團資源聚焦建構水電瓦斯表、農業、白色家電、工業及醫療物聯網的商業模式，同時開放物聯實驗室服務，讓供應鏈可以進行入網測試，他強調，目標是要帶著國內廠商一起到國外打仗，搶進市場商機。

黃南仁表示，最近取得 NCC 核發 250 萬個物聯網門號，將給合鴻海集團資源，努力布局；事實上，亞太電早就開始打造物聯網生態圈，預計今年 6 月完成物聯網 NB-IOT 網路建設；他同時宣布開放物聯實驗室服務，提供給國內有意進軍物聯網的廠商進行入網測試。

除了物聯網布局，針對電信市場競爭激烈的低價資費戰火，黃南仁指出，截至 4 月，在用戶數還是正成長，市場是有點競爭，為了回饋用戶，亞太電跟進推出不限資格的限時優惠，希望消費者可以看到我們的用心。

黃南仁坦言，5 月用戶數還不能臆測，但根據今年前 3 個月的表現，在消費型業務上，今年前 3 月比去年有成長，並不會太擔心現況。

他表示，今年除在企客營服務營收拚年增逾 15% 之外，在消費業務上也會持續努力，今年全年營收將會有成長。