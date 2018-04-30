〈宏達電拚5G〉與中華電簽署合作備忘錄 五大方向合作

宏達電 (2498-TW)、中華電 (2412-TW) 今(30) 日宣布簽署 2018 年度合作備忘錄，兩家公司董事長王雪紅、鄭優親自代表簽署，強調未來將在技術、產品、業務、行銷、通路 5 大面向全方位合作，尤其今年是 5G 電信技術「預商用」前期準備，將積極針對 5G 技術共同投入與研討，另外，將針對資費及商品搭配全面合作，提升雙方市占率。

宏達電董事長暨執行長王雪紅指出，期許繼續與中華電打造未來無限可能的智慧生活，5G 網路、AI 人工智慧、VR 虛擬實境的未來發展將開創全新生活型態與變革，雙方將共同投入 5G 技術開發，未來提供更新穎、先進的行動虛擬實境商品及體驗展示，讓 HTC 用戶能享有獨一無二的體驗。

中華電董事長鄭優表示，中華電研發能量居業界之冠，期許與 HTC 新的一年攜手合作，強化中華電在資通訊產業領導地位，透過持續研發創新高品質服務，帶動台灣產業升級。

中華電、宏達電今年將著重在創新智慧領域的合作，優先共同投入 5G 技術研發，以提供最佳網路品質、建立產業領先技術與產品標竿為目標，引領台灣進入 5G 預商用時代，此外，雙方將整合通路力量，迅速擴展 4G 完整服務普及化，提升市佔率。

宏達電累計今年第 1 季合併營收 87.9 億元，季減 44.17%，年減 39.52%，受惠出售手機團隊給 Google 的業外獲利挹注，法人預估每股貢獻約近 40 元，第 1 季將轉虧為盈；今日股價跌深反彈，終場以漲停 60.5 元作收。