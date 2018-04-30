〈宏達電拚5G〉首支5G手機有望明年現身 VR對應布局不缺席

隨著 5G 逐漸進入預商用階段，宏達電 (2498-TW) 也加快布局，從今年初啟動的組織調整、尋找研發人才、參與中華電 (2412-TW) 的 5G 國家隊聯盟，到今日雙方簽署合作備忘錄投入 5G 技術開發，宏達電在 5G 的架構拼圖逐步完整，市場看好 HTC 首支 5G 手機可望明年推出，VR/AR 對應 5G 布局也不會缺席。

5G 市場商機龐大吸引各家大廠投入，宏達電董事長王雪紅認為，5G 的殺手級產品包括 VR/AR、AI 等，智慧型手機將是消費者接觸 5G 的第一步 HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現願景；王雪紅表示，今年是加速推展策略目標的一年，已準備好利用 5G 應用的趨勢，將全力以赴聚焦再創撼動世界的創新科技。

宏達電在農曆年前宣布組織結構調整，把手機及 VR 兩大產品線的業務與行政整合，全球分成五大區域市場，王雪紅更兩度發信給員工，強調透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務，隨著智慧手機的發展，及即將推出的 5G，還有 VR / AR 行業的增長，為了掌握商機，決定把智慧手機及 Vive 業務放在共同領導之下。

宏達電今年動作積極，先前在參加中華電台灣 5G 產業發展聯盟領航隊成立時，在會場展示一支模擬 5G 環境的手機，就被市場認為將是今年的旗艦機 U12+，看好若能拔得 5G 題材頭籌，可望帶動新一波話題，將是手機業務突破低迷的一大利器。

雖然宏達電對研發中的技術進度向來不對外透露，但市場認為，宏達電首支 5G 手機可望在 2019 年問世，且除了智慧手機之外，還將包括在 VR/AR 上對應 5G 的布局，搶進 5G 領域商機。