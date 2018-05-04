微機電麥克風新兵鈺太今年出貨近倍增 未來成長看俏

MEMS(微機電)麥克風新兵鈺太科技 (6679-TW) 將在 5/9 登興櫃交易，董事長邱景宏指出，MEMS(微機電)麥克風市場，至 2022 年前每年仍有 11.3% 年複合成長率，將帶動鈺太營運上揚，鈺太去年 MEMS 麥克風出貨 8000 萬顆，今年出貨將達 1.5 億顆，成長 88%，且今年數位 (Digital) 麥克風比重將會更多，營收預期有不錯成長幅度，獲利表現則會更好。

邱景宏表示，去年鈺太麥克風出貨中，類比麥克風與數位麥克風比重各半，今年數位麥克風比重將更高，整體出貨上看 1.5 億顆，較去年倍增。

隨著出貨成長，邱景宏指出，今年營運表現看俏，未來全球微機電麥克風市場維持成長，至 2022 年前都有 11.3% 年複合成長率，隨著市場規模擴大，且供應廠商有限，鈺太營運可望受惠。

除筆電外，鈺太也供應許多新產品，包含智慧音箱、耳機與助聽器產品，今年第 2 季開始出貨給小米與京東，另外由於與 1more 公司合作，順利打入美系手機的線控耳機供應鏈，營運動能看俏。

邱景宏預期，鈺太微機電麥克風在筆電產品市占率約 3 成，去年排名全球第三大，希望今年可以進入第二大。

此外鈺太也供應美系 Fossil 智慧手錶微機電麥克風，由於 Fossil 也替許多精品智慧手錶代工，精品系列產品單價高，鈺太打入供應鏈，也有助整體產品單價提升。