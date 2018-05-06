〈觀察〉APG洗錢評鑑若再不及格 我國金融投資將受3大損傷

為因應亞太防制洗錢組織 (APG) 將於 11 月來台進行第三輪相互評鑑，不僅政府各部門展開跨部會動員，國內相關業者也積極投入準備，若這次再沒有通過評鑑，將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果，國際聲譽與地位恐大幅貶落，不可不慎。

台灣是亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG，不過在 2007 年被 APG 列入追蹤名單，期間因遲無改善進度，2011 年又被列入離制裁僅一步之遙的加強追蹤名單；打個比方，就是考試不及格又一再拖延補考，惹得校方揚言要留級。

為此，我國一直致力相關法規修正，並以 2015 年建構刑事沒收新制、2016 年制定資恐防制法以及修正洗錢防制法等實績，於去年 7 月成功說服 APG 同意我國脫離過渡追蹤名單，換言之，確定還有補考機會，就是今年 11 月的實地評鑑。

2016 年兆豐銀紐約分行遭裁罰，雖然是一個震撼國內的事件，但也因此提高了全國，包括政府跨部會、金融業各界對洗錢防制的重視。為了協助國內金融業者因應評鑑，金管會自前年起積極準備相關措施，不僅政府部門展開跨部會動員，金融業者等也積極投入準備。

現階段我國的洗錢防制，有三層架構，分別是國家風險、技術評鑑及執行效能評鑑，其中，在洗錢防制的監理措施執行上，公會扮演很重要的橋樑。

以銀行公會為例，繼去年 1 月、4 月、7 月協同台灣金融研訓院赴紐約、香港、倫敦舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」後，今年 3 月 29 日及 3 月 30 日又於美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，藉以提昇本國銀行集體自律機制並型塑法遵文化。

公股行庫由於歷史的因素，和客戶群的關係也最久，容易因服務客戶而忽略認識客戶 (KYC) 及交易監控等控制措施的執行，因此對於洗錢防制等風險控管的強化尤為重要。

雖然可以看到跨部會動起來，各金融機構也集結了多方力量投入洗錢防制工程，但是，洗錢防制並非只是透過研討會、或直接去照抄其他業者的經驗或規章就能過關，而是業者對於自身業務風險的省視，必須自己建立一套風險評估管理的流程及系統。透過這樣的機制建立，讓銀行精進自身風險管理流程。

此外，除了金控、銀行、證券、保險業等金融業者要加強洗錢防制以外，包括與金融業往來密切的會計師事務所，也都在評鑑以內，目前對我國的洗錢防制來說正處於一個歷史關鍵性的時刻，前兩次評鑑中，台灣都被列為觀察追蹤國家，若這次再沒有通過評鑑，台灣可能就會被防制洗錢金融行動工作組織（FATF）列為「加速加強追蹤名單」，甚至是「不合作國家」，將重傷我國的金融業發展。