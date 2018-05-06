〈觀察〉電信業低價資費戰惡夢仍難醒

台灣市場不算大，卻有 5 家電信公司，在激烈競爭環境下，吃到飽資費從 2014 年 4G 開台時的千元以上，一路下滑到 500 元有找，侵蝕各電信商 ARPU(每月平均貢獻金額)，但是，業者間的低價戰火卻很難平熄，仍然深陷在「敵不退、我不退」的泥沼中，短期恐難擺脫殺價流血惡夢。

以最近 499 元吃到飽軍公教專案來說，電信三雄看似退場，事實上卻換個名義再戰，中華電 (2412-TW) 有數位門市月繳 469 元上網吃到飽，限速 21Mbps 限時方案，還有公教購機優惠方案。

台灣大 (3045-TW) 也不示弱，網路門市推出 499 元方案；遠傳 (4904-TW) 除了跟 LINE 合作的 LINE MOBILE，鎖定不同用戶族群推出 299、399、499 不同吃到飽資費之外，還推出限時快閃母親節促銷案，單門號上網吃到飽；亞太電 (3682-TW) 直接加碼放寬申辦限制，且延長 1 個月。

事實上，台灣市場不大卻有 5 家電信分食，電信三雄原本就存在一種恐怖平衡的狀況，用戶數也在各業者間攜碼來來去去，消費者談不上忠誠度，總是挑便宜的地方去，因此，只要彼此間一有風吹草動，資費戰馬上引爆。

中華電總經理謝繼茂坦言，雖是市場龍頭，但是「勇敢」的下場就是被咬一口，且競業如果推出促案，中華電不跟，結果會很慘，跟進的目的是「以戰止戰」，讓競業知道殺價是七傷拳，讓業者間彼此產生節制，但其實，中華電並不願意做低價吃到飽。

雖然每逢有殺價流血戰時，各電信業者都高喊對產業環境有傷，甚至會影響營收與獲利，但是，價格戰惡夢及傷人傷己的惡性循環卻是不斷；雖然電信業者近幾年來布局數位匯流，包括行動支付、OTT、5G、物聯網等，但同樣也是在各家已有的情況下打仗，價格戰行動市場往其他領域延燒，只有能真正找到差異性服務的業者，才有可能突圍。