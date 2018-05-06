〈人物〉退休養老鍾情花蓮 張善政有3大理由

前行政院長、台灣大 (3045-TW) 基金會董事長張善政 9 年前在花蓮買了一甲多的山坡地後當起假日農夫，從需要雇人協助到現在一手打理，他說，最愛在除草時放空沈澱，很多靈感自然就來了，同時還兼顧到了每周的運動需求；談到未來真正退休時鍾情花蓮的原由，張善政不假思索的舉了三大要件。

張善政即使卸任行政院長仍是相當的忙碌，身兼台灣大董事、大學客座教授等職務，平日忙於工作，但每到假日一定會到花蓮的農場割草種樹，一開始不熟練，曾請人幫忙，連除草機也被偷走過，現在可以輕鬆的背起 10 幾公斤重的機器，面不改色揮汗除草，農場也有有 800-900 棵各類樹木。

台灣大基金會董事長張善政樂鍾情花蓮養老。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

張善政說，當初選擇花蓮，主要是在做退休養老規劃，花蓮的條件跟他的理想條件吻合，他強調，個人的養老條件主要有三項，一是空氣好、二是溼度好、三是方便醫療，這些，花蓮都有，不僅山明水秀而且空氣好，不像北部溼冷，而且，選購的這塊地，風景美，離花蓮市區近，要看醫生也方便。

在花蓮當了多年的假日農夫，張善政細數農場的成績，9 年前用 1 坪約 2000-3000E 元買進一甲多 (約 4000 坪) 的山坡地，離東華大學及花蓮市區都很近，陸續種了落雨松、土肉桂、澳洲茶樹、肖楠、無患子等各種樹種，考量到照顧的方便性，還種了柑橘類、芭樂、香蕉樹，還有洛神花、桂花、七里香等，品種相當多。

張善政說，並沒有花很多錢買樹苗，大部分都是跟縣政府、環保署、林務局申請樹苗，自己也買了 100-200 棵，還有親朋好友送的；談起務農的成果，張善政笑著說，因為只有假日才到農場，所以都以好照顧為前題來種植，這兩年收成最好的是南瓜，今年希望多年都因風災沒有收成的香蕉可以順利結果。

張善政指出，假日的農作時間，是每個禮拜忙碌工作後最期待的時間，不光是運動量大，而且在除草時，腦袋是放空的，等於是一個更新的時間，這時候自然有很多靈感，假期結束，可以帶著一堆點子回台北工作，而且流汗後洗個澡，身心都得到滿足。